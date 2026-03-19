Оферта за предизборната кампания за Народно събрание на 19-и април 2026-а година





Оферта за предизборната кампания за членове на Европейския парламент от Република България и народни представители на 19-и април 2026-а година

*Всички публикации ще бъдат видими от датата на публикуване през целия период на предизборната кампания. Ние предоставяме правото да бъдат разпространявани чрез социалните мрежи от профилите и групите на партиите и кандидатите.

**Заявяването на материалите от предизборните щабове става 3 дни, в случаите в които събитието ще бъде отразявано от екипа ни, и до 24 часа предварително в случаите, в които материалите се подават от партиите/щабовете на кандидатите.

***При желание от страна на щаба/кандидата готовите публикации се предоставят за одобрение от екипа ни на партията/щаба на кандидата преди публикуването им. Заплащането става след одобрение от партията/щаба и преди активирането им в сайта.

***

I. Анимиран банер. Може да е с препратка към официален сайт на партията или кандидата.

1.1. Разположен до логото на DenNews.bg в горна част на Начало и видим на всяка от страниците. Цена на месец – 500 евро

1.2. Разположен в дясна част на Начало и видим на всяка друга страница. Цена на месец – 250 евро

II. Стационарен банер.

2.1. Разположен в рубриките Дупница, Сапарева баня, Кочериново, Бобошево, Бобов дол, Рила, видим при посещение в конкретната рубрика. Цена на месец -150 евро

2.2. Разположен на Начало-200 евро

III. Публикуване на статия от откриване на кампания. Статията е видима на Начало и в рубриката на общината, свързана със събитието.

3.1. При подаване на информацията и снимки от партията/щаба на кандидата. Цена на една публикация – 100 евро

3.2. При отразяване на събитието с текст и снимки от екипа ни. Цена на публикация-200 евро

IV. Публикуване на информация от среща, събитие в хода на кампанията.

4.1. При подаване на информация и снимки от партията/щаба на кандидата. Цена на публикация -200 евро

4.2. При отразяване на събитието с текст и снимки от екипа ни. Цена на публикация-250 евро

V. Публикуване на обява за предстоящи предизборни срещи и събития със снимка и текст в рубриката на конкретната община. Цена на обява – 50 лв.

VI. Интервю с кандидата с отправка от новина от страница Начало

6.1. При подаване от партията/ щаба на кандидата. Цена на интервюто-250 евро

6.2. При отразяване от страна на екипа ни. Цена на интервюто-300 евро