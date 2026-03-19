Предимно облачно днес с валежи от дъжд и сняг





Днес времето в страната ще е предимно облачно, на места в планинските и северните райони с валежи от дъжд. В планините над около 1000 метра валежите ще са от сняг. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°.

В планините ще бъде предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.

По Черноморието ще бъде предимно облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.



В петък вятърът ще е от север-североизток, през почивните дни и в понеделник - от изток-североизток, предимно умерен. Ще преобладава облачно време и на места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Значителни количества не се очакват. В петък в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Тогава ще бъде и най-студено, с преобладаващи минимални температури между минус 2° и 3° и максимални - между 5° и 10°. През следващите дни слабо ще се затопли: от събота дневните температури ще са между 7° и 12°.