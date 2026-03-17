Американски генерал се напил като казак с грузинска водка в Украйна и изгубил секретни документи





След вечеря с алкохол американски генерал-майор, ръководел командването, отговарящо за координацията, обучението и екипировката на украинската армия, е оставил секретни документи във влак за Полша за повече от 24 часа.

Антонио Агуто е получил сътресение на мозъка след падане, защото се е напил на вечеря в Украйна, според доклад на генералния инспектор на Пентагона, публикуван наскоро, пише The Hill.

Докладът от 56 страници, публикуван в петък, констатира, че генералът, вече пенсиониран, който е ръководел Групата за подпомагане на сигурността в Украйна (SAG-U) със седалище в Германия, е взел класифицирани карти по време на пътуване от Германия до Украйна в края на март 2024 г. и е поверил контрола върху тях на своя персонал.



„Не намерихме достатъчно доказателства, за да установим кой е имал контрол над класифицираните карти, след като пътниците са се качили във влака за обратното пътуване“, заявява надзорният орган в доклада, добавяйки, че пътниците са оставили картите във влака, когато са пристигнали обратно в Полша на 4 април 2024 г., а посолството на САЩ в Украйна е възстановило документите, оставени без надзор, ден по-късно. Когато се е върнал във Висбаден, Агуто е бил информиран от своя офицер, че тубусът с карти е изчезнал.

Класифицираната информация обикновено се пренася чрез куриер; този път такава услуга не е била поръчана, се посочва в доклада. „Генерал-майор Агуто пое отговорността за този инцидент“, пише още в доклада.

Службата на генералния инспектор е разпитала Агуто и 33 свидетели в рамките на разследването, след като е получила три анонимни жалби между 20 и 24 май 2024 г. Службата е разговаряла с персонал от Държавния департамент, запознат със събитията, и е анализирала класифицирани и некласифицирани имейли, медицински досиета, официални документи за пътувания и други документи. Агуто е бил ръководител на SAG-U, единица, създадена през ноември с около 300 служители, за да „гарантира, че Америка е готова да продължи да подкрепя Украйна в дългосрочен план“, до август 2024 г., когато се пенсионира.





Разследването включва също така обвинения за „токсична“ среда в централата на SAG-U, въпреки че Агуто не е бил отговорен за проблемите на единицата. На 13 май 2024 г., по време на своето деветдневно пътуване в Украйна, Агуто е присъствал на вечеря в Киев, столицата на Украйна.

По време на събитието той е пил чача (грузинска ракия), алкохолна напитка с концентрация 40–50% алкохол, и е заявил, че е бил „донякъде в нетрезво състояние“. След вечерята двама свидетели са заявили, че са видели Агуто да пада и да си удря тила в стената. По-късно същата нощ или на разсъмване Агуто е паднал отново и си е ударил челото.