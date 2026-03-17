„Продължаваме Промяната - Демократична България“ регистрина днес своята листа за народни представители в 10 МИР Кюстендил за парламентарните избори на 19 април 2026 г.
Събрахме екип от хора с различен опит и професии, обединени от една ясна цел - честно управление, повече възможности и реално развитие за региона, коментира водачът на листата Георги Стамов.
В листата ни са:
Георги Николаев Стамов
Крум Тодоров Бицов
Павел Йорданов Михайлов
Маня Славчова Мартинш
Мария Николаева Мицова
Димитър Йорданов Моралийски
Александър Ангелов Петров
Васил Христов Пандов
Кюстендил има потенциал - стратегическо местоположение, трудолюбиви хора и традиции. Това, което липсва, е последователна политика и спиране на корупционния модел, който задържа развитието.
Ние вярваме, че промяната е възможна с работа, прозрачност и ясна отговорност пред хората.
Георги Стамов поведе отново листата на ПП-ДБ в област Кюстендил
Най-четено
- Георги Стамов поведе отново листата на ПП-ДБ в област Кюстендил
- Следственият отдел на Софийска градска прокуратура разследва д-р Борис Дашков за смъртта на Линда
- Тръмп се готви да превземе Куба
- Андрей Гюров на среща с Олеся Илашчук: България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна
- Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева, дала гласа на Педя чоек-лакът брада
- Започна обучението на надзирателите в най-модерния български затвор в село Самораново
- Запрянов:Повишена е готовността на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на страните от Източния флан
- Пореден арест на клиент на дупнишко такси с дрога в ромския квартал "Изток" в Кюстендил
- В Дупница посрещат пролетта с 3- дневния младежки фестивал "Пулс"
Темите от "Дупница"
- Георги Стамов поведе отново листата на ПП-ДБ в област Кюстендил
- Следственият отдел на Софийска градска прокуратура разследва д-р Борис Дашков за смъртта на Линда
- Започна обучението на надзирателите в най-модерния български затвор в село Самораново
- Пореден арест на клиент на дупнишко такси с дрога в ромския квартал "Изток" в Кюстендил
- В Дупница посрещат пролетта с 3- дневния младежки фестивал "Пулс"
- Седмица на отворените врати и безплатни прегледи за туберкулоза започват в Кюстендил в периода 23 -27 март
- Промяна във времето: Облаците се скупчват и до вечерта започват валежи от дъжд
- Бивш министър на земеделието и настоящ съветник на Йотова е водач на листата на Румен Радев в област Кюстендил
- Николай Златарски повежда листата на ДПС в област Кюстендил