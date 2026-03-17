Георги Стамов поведе отново листата на ПП-ДБ в област Кюстендил

17.03.2026
„Продължаваме Промяната - Демократична България“ регистрина днес своята листа за народни представители в 10 МИР Кюстендил за парламентарните избори на 19 април 2026 г.
Събрахме екип от хора с различен опит и професии, обединени от една ясна цел - честно управление, повече възможности и реално развитие за региона, коментира водачът на листата Георги Стамов.
В листата ни са:
Георги Николаев Стамов
Крум Тодоров Бицов
Павел Йорданов Михайлов
Маня Славчова Мартинш
Мария Николаева Мицова
Димитър Йорданов Моралийски
Александър Ангелов Петров
Васил Христов Пандов
Кюстендил има потенциал - стратегическо местоположение, трудолюбиви хора и традиции. Това, което липсва, е последователна политика и спиране на корупционния модел, който задържа развитието.
Ние вярваме, че промяната е възможна с работа, прозрачност и ясна отговорност пред хората.

