Георги Стамов поведе отново листата на ПП-ДБ в област Кюстендил





„Продължаваме Промяната - Демократична България“ регистрина днес своята листа за народни представители в 10 МИР Кюстендил за парламентарните избори на 19 април 2026 г.

Събрахме екип от хора с различен опит и професии, обединени от една ясна цел - честно управление, повече възможности и реално развитие за региона, коментира водачът на листата Георги Стамов.

В листата ни са:

Георги Николаев Стамов

Крум Тодоров Бицов

Павел Йорданов Михайлов

Маня Славчова Мартинш

Мария Николаева Мицова

Димитър Йорданов Моралийски

Александър Ангелов Петров

Васил Христов Пандов

Кюстендил има потенциал - стратегическо местоположение, трудолюбиви хора и традиции. Това, което липсва, е последователна политика и спиране на корупционния модел, който задържа развитието.

Ние вярваме, че промяната е възможна с работа, прозрачност и ясна отговорност пред хората.