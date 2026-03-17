Следственият отдел на Софийска градска прокуратура разследва д-р Борис Дашков за смъртта на Линда





Софийска градска прокуратура (СГП) осъществява ръководство и надзор върху разследване по данни за причинена смърт на 36-годишната Лидия Димитрова. поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга правно регламентирана дейност – упражняване на медицинска професия, представляващи източник на повишена опасност (чл. 123, ал. 1 НК). Смъртта на младата жена е настъпила на 09.03.2026 г. в болнично заведение в гр. София.

Досъдебното производство е образувано на 10.03.2026 г. на основание чл. 212, ал. 2 НПК с разпит на свидетел и се води от следовател в Следствен отдел на СГП.

Към момента интензивно се извършват действия по събиране и проверка на доказателства за цялостно изясняване на обективната истина в съответствие с изискванията на закона.

Случаят, който нашумя доста през последните дни предизвика доста остри реакции. Както вече е известно, 36-годишната жена, известна в своите среди като Линда е починала от сепсис след поставяне на хиалурон гърдите в кабинета на дупнишкия хирург д-р Борис Дашков. Близките й обвиняват именно него за смъртта на младата жена. Доктор Дашков бе категоричен, че докато върви разследването няма да дава изявление и ще направи такова едва, след като приключи следствието