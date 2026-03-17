Тръмп се готви да превземе Куба





Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред репортери в понеделник, че вярва, че „Куба вижда края“ и ще има „честта да превземе Куба“.

Американският лидер вероятно е имал предвид „края“ на сегашната комунистическа система на Куба, която исторически е била в противоречие със САЩ.

Мислете, че мога да правя с нея каквото си поискам. Искате да знаете истината“, добави президентът.

Коментарите на Тръмп съвпаднаха с пълния колапс на кубинската електрическа мрежа в понеделник, който остави милиони без ток. Блокадата на САЩ на чуждестранните петролни доставки – което означава, че нито една петролна пратка не е достигнала до Куба от три месеца – до острова остави кубинците изправени пред хроничен недостиг на електроенергия и чести прекъсвания на електрозахранването.

Кубинският национален доставчик на енергия — La Unión Eléctrica de Cuba — публикува в X, че е възстановил електрозахранването на няколко „микросистеми“ в провинциите и че електрозахранването постепенно се възстановява община по община.

Прочетете още: Осакатяващи прекъсвания на електрозахранването оставят милиони в тъмнина в обхваната от криза Куба

В отговор на прогнозите на Тръмп за предстоящия колапс на Куба, кубинският генерален консул в Италия Хосе Луис Дариас Суарес заяви пред Latin America Reports, че не е запознат с последните коментари на Тръмп, но че „за 67 години революция, президент на Съединените щати никога не е успявал да направи това, което [той] иска с Куба“.

„Напротив, те са приложили различни мерки, особено мерки за икономически натиск, за да свалят Кубинската революция, революция, която остава на власт благодарение на народната подкрепа... на хората, които стоят с революцията, от които безспорно има много“.

Настоящата икономическа криза обаче допринесе за нарастване на политическата опозиция срещу кубинското правителство. Протестите, някога рядкост в Куба, постепенно се увеличиха по интензивност и обхват.

В централния град Морон демонстранти дори разграбиха местен офис на управляващата Кубинска комунистическа партия (ПКП) в знак на нарастващо недоволство от ръководството на острова.

Предупрежденията на Тръмп към Куба контрастират с помирителния тон, възприет от кубинския президент Мигел Диас-Канел миналия петък, който разкри, че кубинското и американското правителство водят официални преговори, целящи да намерят „потенциално решение на... двустранните различия“ между двамата традиционни противници.

Тези преговори обаче може да изискват от Куба да направи всеобхватни политически промени в замяна на облекчаване на икономическите санкции на САЩ срещу острова; New York Times и The Miami Herald съобщават, че правителството на САЩ разглежда отстраняването на кубинския президент Мигел Диас-Канел от власт като ключов елемент от всякакви бъдещи преговори.

New York Times разкри, че ако Куба се съобрази, САЩ вероятно ще позволят на кубинците да изберат следващия си лидер, вместо да бъде поставена подкрепяна от САЩ фигура.

Последните коментари на Тръмп обаче предполагат, че договореното решение е всичко друго, но не и гарантирано. Действията на администрацията на Тръмп във Венецуела за залавяне на президента Николас Мадуро и убийството на иранския върховен лидер аятолах Хаменей служат като напомняне, че САЩ са готови да използват сила, за да отстранят държавни глави, като Мигел Диас-Канел, които възприемат като враждебни.