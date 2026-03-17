България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна. Страната ни остава последователен партньор, ангажиран с усилията за постигане на траен и справедлив мир, което гарантира сигурност и стабилност в цяла Европа. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров по време на срещата си с посланика на Украйна Олеся Илашчук.
Фокус в разговора бе цялостната подкрепа на България от самото начало на военната агресия в Украйна – политическа, финансова, военна, хуманитарна и дипломатическа. Възстановяването и реконструкцията на страната също са акцент в българската помощ. В хода на разговора беше подчертано, че българският бизнес може да се включи активно и значително да допринесе за следвоенното възстановяване на Украйна.
Оценено беше участието на България и в последната среща на „Коалицията на желаещите“ на 24 февруари 2026 г., по време на която, съвместно с президента Володимир Зеленски, бяха обсъдени следващите стъпки за задълбочаване на подкрепата за Украйна.
Засилването на сътрудничеството в областта на образованието, иновациите, отбраната, енергетиката, противодействието на хибридни заплахи също бяха сред дискутираните теми по време на срещата.
Андрей Гюров на среща с Олеся Илашчук: България ще продължи да подкрепя справедливата кауза на Украйна
