Отиде си легендата на кукления театър Слава Рачева, дала гласа на Педя чоек-лакът брада

Отиде си легендата на кукления театър - Слава Рачева!, съобщиха от съза на артистите в България
С нея си отива цяла епоха, изпълнена с магията на детството, добротата и онзи незабравим глас, който десетилетия наред ни пожелаваше „Лека нощ“.
Родена в София през 1938 г., Слава Рачева посвещава живота си на изкуството – от ангелското пеене в Хора на софийските девойки до голямата сцена на Столичния куклен театър. Макар да завършва актьорско майсторство в класа на проф. Кръстьо Мирски и Моис Бениеш, нейното истинско призвание остават докрай куклите и децата.
През 1961 г. тя вдъхва живот на образа, който я превърна в национално съкровище – Педя човек - лакът брада. С него тя прекрачва прага на всеки български дом, за да разказва приказки, които възпитават поколения.
Над 80 роли на театралната сцена, сред които любимите Макс, Мечо Пух и Бабата от „Рибарят и златната рибка“.
Емблематичен глас в радиото, дублажа и десетки грамофонни плочи, с които сме заспивали.
Достоен ръководител като директор на Столичния куклен театър в трудните години между 1992 и 1997 г.
За своите изключителни заслуги към българската култура тя е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ с огърлие – признание за светлината, която разпръсква чрез таланта си.
Светъл път на една голяма актриса и още по-голям човек! ????️
