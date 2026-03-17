Запрянов:Повишена е готовността на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на страните от Източния флан





Засилено е дежурството на противоракетната отбрана на НАТО в най-висока степен и е увеличена готовността на системите за противовъздушна (ПВО) и противоракетна (ПРО) отбрана на страните от Източния фланг. Това каза пред журналисти служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, който присъства на тържественото отбелязване на 75-ата годишнина на Трета авиобаза Граф Игнатиево. НАТО не е част от операцията на САЩ и Израел срещу Иран и страните членки от Източния фланг не участват в тази операция, подчерта Запрянов.



Министърът припомни, че Гърция пребазира една батерия „Пейтриът“, която позволява да се прикрива и българското въздушно пространство. Запрянов обясни, че дежурството по Air Policing, което носи авиобазата в Граф Игнатиево, е интегрирано в общата система за ПВО и ПРО на НАТО и допринася за въздушната отбрана на Източния фланг на Алианса. Отделно елементи от зенитно-ракетните войски са поставени в по-висока степен на готовност и дежурство заедно с Гърция, Турция и Румъния, каза също той.



Атанас Запрянов посочи, че мероприятията на НАТО по подготовката на войските и укрепване на отбраната продължават и много скоро в България ще се проведат планови учения, включително и авиационни.

Министърът коментира също инструмента SAFE на Европейския съюз, който ще позволи да се реализират девет проекта. По думите му ключови за Военновъздушните сили (ВВС) са два от тях. След като имаме модерен самолет F-16 не е нормално да имаме аналогова радиолокационна система, цифровизирана по някакъв начин, а ни трябват 3D радари за цифрово поле и нова зенитно-ракетна система IRIS-T, каза Запрянов. Той подчерта, че с приемането на удължения бюджет и на клаузата по механизма SAFE на правителството ще бъде позволено за сключи заемните споразумения, за да се започнат преговори с държавите членки за доставка на оборудване по тези девет проекта. Ако това стане, 2030 година ВВС ще имат изцяло нова авиация, ескадрила, изцяло нова радиолокационна система, напълно съвместима с НАТО и нова зенитно-ракетна система, заяви министърът.

Обществената поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29, която беше прекратена, ще бъде рестартирана по най-бързия начин с нова техническа спецификация, каза още Запрянов. Самолетите имат летателен ресурс за тази година и за началото на следващата. Летателната годност на МИГ-29 трябва да се поддържа до 2028 година, защото се забавя доставката на вторите осем F-16, припомни Атанас Запрянов.