Пореден арест на клиент на дупнишко такси с дрога в ромския квартал "Изток" в Кюстендил





39-годишен дупничанин е задържан вчера от служители на Районното управлеание в Кюстендил за притежание на наркотични вещества. Той е установен при проверка на таксиметров автомобил „Дачия“ , управляван от 27-годишен водач от Дупница. При проверката, която е извършена в кюстендилския квартал „Изток“, в краката на клиента в автомобила са открити 21 станиолови сгъвки фентанил и опаковка кокаин. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Кюстендил, уведомена е прокуратурата.