·В края на седмицата, в която изпращаме зимата и посрещаме първа пролет, Община Дупница ви кани на Младежкия фестивал „Пулс Дупница“!
Богатата тридневна програма ще започне на 20 март (петък) от 16:30 часа с Младежки хъб – „Младите говорят“ на площад „Свобода“. В него специалното участие ще вземе инфлуенсърът Стефан Попов – CHEFO, който ще сподели интересни свои истории с младите дупничани.
Два часа по-късно (от 18:30) на сцената на централния дупнишки площад ще се качат Торино и Пашатa, които ще вдигнат градусите на настроението още повече със своите хитови изпълнения.
Събота 21 март ще бъде Ден на уличните изкуства. Събитията стартират още от 12:00 часа на площад „Свобода“. Планирани редица събития, сред които Уъркшоп за начинаещи и Графити фестивал, а децата от Арт Ателие „Дон Кези“ за пореден път ще демонстрират своя талант.
В съботния ден дупничани ще могат да се насладят още на изпълненията на Паркур Клуб „Recreatе“, „Денс Машийн“ и Клуб по Калистеника.
Един от гвоздеите на програмата пък ще бъде DJ сет на открито с DJ Zlatina Dimitrova.
Младежкият фестивал ще завърши в неделя (22 март) с демонстрация на музикални инструменти, огнено шоу и концерт на група „Smokey Mountain River Band“.
Заповядайте!
В Дупница посрещат пролетта с 3- дневния младежки фестивал "Пулс"
Най-четено
- Запрянов:Повишена е готовността на системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на страните от Източния флан
- Пореден арест на клиент на дупнишко такси с дрога в ромския квартал "Изток" в Кюстендил
- В Дупница посрещат пролетта с 3- дневния младежки фестивал "Пулс"
- Инж.Тодор Атанасов е новият управител на АПИ
- Посолството на САЩ в Багдад е ударено след атака с дронове
- Без думи! Шофьори на линейки със стотици фишове за превишена скорост
- Седмица на отворените врати и безплатни прегледи за туберкулоза започват в Кюстендил в периода 23 -27 март
- Хороскопът за днес, 17-и март
- Промяна във времето: Облаците се скупчват и до вечерта започват валежи от дъжд
Темите от "Дупница"
- Пореден арест на клиент на дупнишко такси с дрога в ромския квартал "Изток" в Кюстендил
- В Дупница посрещат пролетта с 3- дневния младежки фестивал "Пулс"
- Седмица на отворените врати и безплатни прегледи за туберкулоза започват в Кюстендил в периода 23 -27 март
- Промяна във времето: Облаците се скупчват и до вечерта започват валежи от дъжд
- Бивш министър на земеделието и настоящ съветник на Йотова е водач на листата на Румен Радев в област Кюстендил
- Николай Златарски повежда листата на ДПС в област Кюстендил
- Д-р Иван Ибришимов: БСП – ОЛ влиза в изборите със силна листа и ясна кауза за развитието на Кюстендилска област
- Заловиха нарушители с моторни шейни и мотоциклети в Национален пак "Рила"
- Насрочиха делото за смъртта на 18-год. Андреа, загинала при катастрофа с коне край с. Ябълково