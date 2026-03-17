Посолството на САЩ в Багдад е ударено след атака с дронове





Множество експлозии разтърсиха столицата на Ирак, Багдад, като най-малко четирима души загинаха при въздушен нападение срещу сграда, използвана от подкрепяна от Иран групировка, и удари с дронове, насочени към посолството на САЩ, според свидетели и източници от силите за сигурност.

Смъртоносната атака в квартал Джадрия в Багдад последва звука от експлозия близо до комплекса на посолството на САЩ в силно укрепената Зелена зона на Багдад рано във вторник.



Видеоклипове и снимки, проверени от Ал Джазира, показват огън и дим, издигащи се от близостта на американското посолство, докато други кадри показват как противовъздушна отбрана прихваща няколко дрона в небето близо до комплекса.

Според информационната агенция Ройтерс, системата за противовъздушна отбрана C-RAM на посолството е свалила най-малко два дрона в ранните часове на сутринта, докато трети е ударил вътре в комплекса. Позовавайки се на свидетел, агенцията заяви, че огънят и димът, наблюдавани в района, са се издигали от вътрешността на комплекса.

Нямаше незабавен коментар от посолството на САЩ.

Инцидентите се случват, тъй като американските сили и иракските въоръжени групировки, съюзени с Техеран, разменят огън на фона на войната на САЩ и Израел срещу Иран. Според Ройтерс, смъртоносният удар в Джадрия в Багдад е бил насочен към къща, използвана като щаб на подкрепяните от Иран Народни мобилизационни сили (НМФ).

НМФ, известна на арабски като Хашд ал-Шааби, е групировка, обединяваща предимно шиитски паравоенни фракции, основана през 2014 г., за да спре светкавичното настъпление на групировката ИДИЛ (ИДИЛ). НМФ беше официално интегрирана в иракските държавни сили за сигурност и включва няколко групи, свързани с Иран.