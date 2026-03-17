Без думи! Шофьори на линейки със стотици фишове за превишена скорост





Шофьорите на линейки в Бургас излизат на протест, предаде БНТ.

Причината е, че получават глоби за превишена скорост и преминаване на червен светофар, докато са на спешни повиквания.

Служителите на Центровете за спешна помощ в Бургаска област обясниха, че са получили стотици фишове и актове през последните месеци.

В края на миналата година се е провела среща с институциите за решаването на проблема, но това не е дало резултат, уточниха още те.

Шофьорите допълниха, че някои от тях могат да останат без шофьорски книжки и да загубят работата си заради натрупаните системни нарушения, докато са обслужвали пациенти.

Поради тази причина те искат среща с министъра на здравеопазването