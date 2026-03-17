Промяна във времето: Облаците се скупчват и до вечерта започват валежи от дъжд





Днес увеличението на облачността ще продължи и след обяд над по-голямата част от страната ще бъде значителна. Към края на деня на места, главно в планинските райони на Западна България, ще има превалявания от дъжд, а по високите планински части – от сняг. Ще духа слаб и умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, за София – около 12°.

В планините ще бъде предимно облачно и до вечерта в масивите на Западна България ще има превалявания от дъжд, в местата над 1300 метра – от сняг. Ще духа умерен и временно силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието преди обяд значителна облачност ще има по северното крайбрежие, докато над южното ще бъде предимно слънчево. До вечерта и на юг облачността ще се увеличи, но ще остане без валежи. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 10°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

До края на тази и в началото на следващата седмица вятърът ще е от изток-североизток, умерен и временно силен. Ще преобладава облачно време и на много места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. В четвъртък и петък валежите ще бъдат повсеместни, на места значителни по количество, а в Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове дъждът ще преминава в сняг. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните – между 6° и 11°.