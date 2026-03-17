Седмица на отворените врати и безплатни прегледи за туберкулоза започват в Кюстендил в периода 23 -27 март





„Седмица на отворените врати“ и безплатни прегледи за туберкулоза започват в гр. Кюстендил в периода 23 -27 март 2026 г.

Всяка година на 24 март отбелязваме Световния ден за борба с туберкулозата, за да повишим осведомеността за здравните, социални и икономически последици от туберкулозата и да засилим усилията за борба с глобалната епидемия от туберкулоза.

През тази година отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата ще се проведе под мотото: „Да! Ние можем да спрем туберкулозата!“ „Ръководени от държавите. Задвижвано от хората.“, което е смел призив за действие и послание на надежда, потвърждаващо, че е възможно да обърнем хода на епидемията от туберкулоза, дори в предизвикателна глобална среда.

Туберкулозата е водеща причина за смъртта на хората с ХИВ, а също и основен фактор за антимикробна резистентност. Глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили около 83 милиона живота от 2000 г. насам.

Туберкулозата е лечимо заболяване, стига да бъде открито навреме и да бъде проведено качествено лечение, съобразено с международните стандарти.

Тази година „Седмица на отворените врати“ за туберкулоза ще се проведе в Пневмо-фтизиатричното отделение към „МБАЛ Д-р Никола Василиев“ АД гр. Кюстендил, в периода 23-27 март 2026 г. в часовия диапазон от 10.00 до 16.00 часа, с акцент популяризиране на превенцията, профилактиката и ранната диагностика на заболяването, и ще включва скрининг на риска за туберкулоза чрез провеждане на анкети, консултации, прегледи и допълнителни изследвания на лица със съмнение за туберкулоза.

РЗИ-Кюстендил