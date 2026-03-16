Иран предупреди: разрешаването на достъп на американските сили до румънски бази ще се счита за активно участие във военна агресия срещу Иран





Иран предупреждава Румъния да не допуска операции на САЩ на своя земя

Иран отправи предупреждение към Румъния, в което заявява, че ще предприеме политически и правни действия, ако страната позволи на Съединените щати да управляват военни бази на своя територия за операции, насочени срещу Иран. Изявлението беше направено от говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багай по време на брифинг за пресата в Техеран

Багай подчерта, че разрешаването на достъп на американските сили до румънски бази ще се счита за активно участие във военна агресия срещу Иран. Той добави, че подобен ход би нарушил международното право и би направил Румъния международно отговорна. „Това би оставило черен отпечатък върху историята на отношенията между Иран и Румъния“, каза той, подчертавайки, че Иран ще отговори както по правни, така и по политически канали.

На 11 март румънският парламент одобри искане на САЩ за временно разполагане на военно оборудване и персонал в отговор на конфликта в Иран. Румънският президент Никушор Дан подчерта, че разположените средства са строго отбранителни и се основават на стратегическото партньорство между двете страни. Той увери обществеността, че американското присъствие засилва сигурността на Румъния.