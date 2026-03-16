Иранският външен министър: Ормузкият проток е затворен за нашите врагове





Войната в Иран на живо: Иранският външен министър казва, че Ормузкият проток е „затворен за нашите врагове“

Иранският външен министър Абас Арагчи казва, че Ормузкият проток „е отворен, но затворен за нашите врагове, за тези, които извършиха тази страхлива агресия срещу нас и за техните съюзници“.

Европейските лидери отхвърлиха исканията на президента на САЩ Доналд Тръмп да помогне за осигуряване на свободата на корабоплаване в ключовия воден път.

ЕС „няма апетит“ да разшири мисията в Близкия изток до Ормузкия проток, заяви Калас

Министрите на външните работи на Европейския съюз показаха „ясно желание“ да укрепят военноморската си мисия в Близкия изток, но нямат апетит да разширят мандата ѝ до Ормузкия проток засега, според ръководителя на външната политика на блока Кая Калас.

„В нашите дискусии имаше ясно желание да се засили тази операция, но засега нямаше апетит за промяна на мандата на операцията, Аспидес“, каза Калас пред репортери след среща с министрите на външните работи на ЕС в Брюксел.



Съюзът за сътрудничество в Персийския залив (GCC) се среща, за да обсъди доставките на рафинирани петролни продукти



Регионален комитет за извънредни ситуации за петролни продукти към Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC) проведе спешно заседание, за да гарантира готовността на националните и регионалните планове и да поддържа непрекъснатостта на доставките на рафинирани петролни продукти.

Саудитската държавна информационна агенция Al-Ekhbariya съобщи, че износът на петрол от Близкия изток е спаднал с повече от 60 процента поради войната между САЩ и Израел срещу Иран.

Производството на петрол в Обединените арабски емирства, които са добивали около 3,4 милиона барела на ден преди конфликта, е намаляло с повече от половината, докато Саудитска Арабия е намалила производството с 20 процента, а Ирак с около 70 процента.

Общото съкращение на производството на суров петрол в Близкия изток сега е 7-10 милиона барела на ден, според оценките на анализаторите.