Бивш министър на земеделието и настоящ съветник на Йотова е водач на листата на Румен Радев в област Кюстендил





47-годишният Явор Гечев е водач на листата за народни представители в 10 МИР Кюстендил.

За мен е чест да водя листата на „Прогресивна България“ в Кюстендил!

Това е красив край с огромен потенциал, който заслужава повече внимание. Моето присъствие тук е ясно послание, че трябва да има уважение към труда на земеделските производители, коментира на страницата си във Фейсбук водачът на листата.

Нашият отбор може да се опише с три думи:

✅ Баланс

✅ Експертност

✅ Честност

Днес в България най-много липсват именно честността и справедливостта. Затова от „Прогресивна България“, водени от президента Румен Радев, поемаме тази битка за изкореняване на олигархичния модел, който задушава страната ни.

Ще водим открита и честна кампания. И с ваша помощ ще успеем

. В периода 2022 - 2023 г. Явор Гечев заема поста министър на земеделието в две последователни правителства. Професионалният му път включва опита му като народен представител в 42-рото Народно събрание и заместник-министър на земеделието. Дълги години оглавява Националния съюз на земеделските кооперации в България, а към момента е съветник на Президента на Република България по въпросите на селското стопанство, храните и горите. Завършва Аграрния университет в Пловдив, където придобива магистърска степен като инженер-агроном със специалност „Растителна защита“. Преминал е редица специализации в областта на политическия мениджмънт и публичните политики на национално и европейско ниво. Владее английски и руски език.