Николай Златарски повежда листата на ДПС в област Кюстендил

16.03.2026
 ДПС регистрира листата кандидати за народни представители за 10-и МИР Кюстендил
Кандидати за народни представители за 10 МИР – Кюстендил:
1. Николай Златарски – народен представител в 50-ото и 51-вото Народно събрание, юрист
2. Георги Рангелов – общински съветник в община Дупница, предприемач
3. Татяна Андонова – икономист, гр. Кюстендил
4. Михаела Йорданова – експерт в социалната сфера, гр. Кюстендил
5. Мюретин Алиев – електротехник, гр. Бобов дол
6. Цветан Хлебарски – земеделски производител, гр. Рила
7. Александър Мутавчийски – общински съветник в община Сапарева баня
8. Милена Цекова – икономист, секретар на ДПС – община Кюстендил

