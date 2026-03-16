ДПС регистрира листата кандидати за народни представители за 10-и МИР Кюстендил
Кандидати за народни представители за 10 МИР – Кюстендил:
1. Николай Златарски – народен представител в 50-ото и 51-вото Народно събрание, юрист
2. Георги Рангелов – общински съветник в община Дупница, предприемач
3. Татяна Андонова – икономист, гр. Кюстендил
4. Михаела Йорданова – експерт в социалната сфера, гр. Кюстендил
5. Мюретин Алиев – електротехник, гр. Бобов дол
6. Цветан Хлебарски – земеделски производител, гр. Рила
7. Александър Мутавчийски – общински съветник в община Сапарева баня
8. Милена Цекова – икономист, секретар на ДПС – община Кюстендил
Николай Златарски повежда листата на ДПС в област Кюстендил
16.03.2026
Най-четено
- Иранският външен министър: Ормузкият проток е затворен за нашите врагове
- Бивш министър на земеделието и настоящ съветник на Йотова е водач на листата на Румен Радев в област Кюстендил
- Николай Златарски повежда листата на ДПС в област Кюстендил
- Д-р Иван Ибришимов: БСП – ОЛ влиза в изборите със силна листа и ясна кауза за развитието на Кюстендилска област
- Заловиха нарушители с моторни шейни и мотоциклети в Национален пак "Рила"
- Насрочиха делото за смъртта на 18-год. Андреа, загинала при катастрофа с коне край с. Ябълково
- Изненада: Стефка Костадинова оставя БОК и повежда листата на ДПС-Ново начало в Пловдив- град
- "Сова Харис": Шест партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес
- И в Румъния кацнаха самолети цистерни на САЩ
Темите от "Дупница"
- Бивш министър на земеделието и настоящ съветник на Йотова е водач на листата на Румен Радев в област Кюстендил
- Николай Златарски повежда листата на ДПС в област Кюстендил
- Д-р Иван Ибришимов: БСП – ОЛ влиза в изборите със силна листа и ясна кауза за развитието на Кюстендилска област
- Заловиха нарушители с моторни шейни и мотоциклети в Национален пак "Рила"
- Насрочиха делото за смъртта на 18-год. Андреа, загинала при катастрофа с коне край с. Ябълково
- Безапелационна победа на женския отбор на СКТМ "Марек 76" в А група на Държавното първенство
- Шофьор на Хонда оцеля след удар в мантинела на АМ Струма, но се прости с колата заради наркотици
- Спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил докара ядове на петима
- За 2 години дупничанин загубил 9 000 евро, инвестирал ги в онлайн платформи