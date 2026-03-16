Д-р Иван Ибришимов: БСП – ОЛ влиза в изборите със силна листа и ясна кауза за развитието на Кюстендилска област





Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ регистрира в Районната избирателна комисия – Кюстендил своята листа с кандидати за народни представители за 10 многомандатен избирателен район – Кюстендил. Водач на листата е д-р Иван Ибришимов – лекар по дентална медицина и народен представител в 42-ото, 43-ото, 44-ото и 51-вото Народно събрание.

Листата включва осем кандидати – доказани професионалисти от различни сфери на обществения и икономическия живот, които работят и се развиват в област Кюстендил. В нея са съчетани опитът на утвърдени обществени личности, енергията на младите хора и участието на представители на гражданската квота.

След регистрацията водачът на листата д-р Иван Ибришимов заяви пред медиите, че коалицията влиза в кампанията с ясно послание за откритост, предвидимост и диалог с гражданите.

„Хората от листата са с настроение и дух за победа на поредните парламентарни избори. Времената са трудни – както във вътрешнополитически, така и във външнополитически аспект. Затова сме на прага на едни сериозни избори, но всички ние сме с амбиция за добри резултати – такива, каквито БСП в област Кюстендил винаги е постигала“, заяви д-р Ибришимов.

Той подчерта, че „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ ще води позитивна кампания, основана на уважение към политическите опоненти и активен диалог с хората. По думите му основната цел е да се достигне до всеки избирател и симпатизант и ясно да се обясни защо коалицията отново търси доверието на гражданите.

В подкрепа на листата на регистрацията присъства и Еньо Савов – член на Изпълнителното бюро на БСП.

„Огромна радост е да бъда днес тук и то с толкова опитен и доказал се водач, какъвто е д-р Иван Ибришимов. Това е листа, която съчетава в себе си както младост, така и много опит. Никога не е било лесно за БСП, но с много работа успехът ще бъде ясен. Днес се показа огромен заряд, огромно желание за победа и огромно желание за работа. Пътят е предначертан и той е само един – влизане на БСП в Народното събрание“, заяви Савов.

„БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ заявява готовност да води активна кампания, основана на срещи и открит диалог с гражданите във всички общини на област Кюстендил.

Листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ за 10 МИР – Кюстендил:

1. д-р Иван Ибришимов – лекар по дентална медицина, народен представител в 42-ото, 43-ото, 44-ото и 51-вото Народно събрание.

2. Милчо Христов – председател на Общинския съвет на БСП – Кюстендил.

3. Станислав Павлов – областен председател на БСП – Кюстендил и общински съветник в Общински съвет – Дупница.

4. Здравко Милев – финансист с международен управленски опит, бивш директор на Булбанк във Виена и кандидат за кмет на Кюстендил.

5. Даниел Каратов – областен председател на Младежкото обединение в БСП – Кюстендил.

6. Христо Цуцумански – общински съветник в Общински съвет – Кюстендил.

7. Евгени Тодоров – представител на гражданската квота, трикратен световен и четирикратен европейски шампион по таекуондо.

8. Денислав Спасов – студент в УНСС и представител на младото поколение в левицата.