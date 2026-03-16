Днес Движението за права и свободи регистрира кандидатската си листа за народни представители в 16-ти многомандатен избирателен район – Пловдив-град.
Водач на листата е легендарната българска спортистка и олимпийска шампионка Стефка Костадинова.
Кандидатската листа на ДПС за 16-ти МИР Пловдив:
1.Стефка Костадинова
2.Искра Михайлова-Копарова
3.Али Байрам
4.Недялко Петков
5.Ахмед Пехливан
6.Христо Христов
7.Тунай Хасанов
8.Десислава Христозова
9.Джелил Алиев
10.Веселин Василев
11.Юмит Расим
12.Денис Хасан
13.Рангел Атанасов
14.Калин Брезелиев
15.Октай Чалъшкан
16.Росица Каварджиева
17.Чавдар Здравчев
18.Владислав Велев
19.Мирослав Каменов
20.Ренета Илиева
21.Мариела Тупарова
22.Мелисса Христова
23.Иса Делиимамов
24.Владимир Вълков
ДПС Пресцентър ограничи кой може да коментира тази публикация.
Изненада: Стефка Костадинова оставя БОК и повежда листата на ДПС-Ново начало в Пловдив- град
16.03.2026
Най-четено
- Изненада: Стефка Костадинова оставя БОК и повежда листата на ДПС-Ново начало в Пловдив- град
Темите от "Страна"
- Изненада: Стефка Костадинова оставя БОК и повежда листата на ДПС-Ново начало в Пловдив- град
