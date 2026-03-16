"Сова Харис": Шест партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес







Шест формации влизат в следващия парламент, ако изборите бяха днес. Това показват данните от проучване на агенция "Сова Харис" по поръчка на вестник "Труд", проведено в периода 7 - 12 март 2026 г. сред 1000 пълнолетни граждани по метода на стандартизираното интервю лице в лице.

"Прогресивна България", коалицията с която ще се яви на вота Румен Радев се очертава като първа политическа сила. Формацията събира 30,9% подкрепа. ГЕРБ-СДС се позиционират на второ място с 19,3 процента. Челната тройна се допълва от "Продължаваме промяната"-"Демократична България" с 12,2 процента.

ДПС Ново начало е четвърта политическа сила със 7,1%. "Възраждане" събира 6,7 процента подкрепа. БСП-Обединена левица също намира място в парламента с 4,4%.

Под чертата остават "МЕЧ" с 3,8%, "Величие" с 2,5%, "Има такъв народ" с 2,2%, АПС с 1,8% и коалиция "Сияние" с 2,9 процента. 6,2% от анкетираните биха избрали да гласуват за друга политическа формация.

На вота на 19 април се очаква по-висока избирателна активност. Според данните на "Сова Харис" до урните ще отида 55% от избирателите или малко над 3 милиона души.

46,8% от анкетираните посочват, че ще гласуват и вече са решили за кого. Други 19,3% ще гласуват, но все още не знаят за кого. 16,1 процента не са решили дали ще упражнят правото си на глас. 17% няма да гласуват, а 0,8% от респондентите не са пожелали да отговорят на този въпрос.

Бившият президент Румен Радев е политикът с най-голяма доверие - 48,8%. На второ място по този показател се нарежда президентът Илияна Йотова с 42,9%. Челната тройка се допълва от служебния премиер Андрей Гюров, който се ползва с 25,5% доверие.

Сред партийните лидери най-голямо е доверието към Костадин Костадинов - 16,4%. Бойко Борисов се ползва с 14,2% доверие, а Крум Зарков - 13,8 процента. Красимир Каракачанов има 12,5% доверие, Мая Манолова - 12,3%, Радостин Василев - 10,7%, Ивайло Мирчев - 10,6%, Асен Василев - 10,3%, Стефан Янев - 10,3%, Божидар Божанов - 7,9%, Слави Трифонов - 7,8%, Румен Христов - 7,3%, Корнелия Нинова - 7,2%, Атанас Атанасов - 6,2%, Петър Москов - 5,4%, Ивелин Михайлов - 4,7%, Делян Пеевски - 2,3% и Ахмед Доган, също с 2,3 процента доверие.

Българската православна църква е институцията на която анкетираните имат най-голямо доверие - 48,7%. 45,1% пък е доверието към президентството. Армията се ползва с 37,1% доверие, а полицията - с 36,9%.

Едва 18,8% от анкетираните имат доверие на правителството. 12,3% е доверието към прокуратурата, а 10,8% към съда. Доверието към Народното събрание е рекордно ниско - 5,2 процента.

34,7% от анкетираните смятат, че служебното правителство ще осигури честни избори. Други 30,7% са на противоположното мнение. Останалите 34,6 процента не могат да преценят.

Едва 24,6% очакват вота на 19 април да излъчи стабилно управление. На срещуположното мнение са 42,1%. Останалите 33,3 процента не могат да преценят.