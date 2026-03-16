И в Румъния кацнаха самолети цистерни на САЩ





Съединените щати преместиха първите три самолета, способни да зареждат гориво във въздуха, в Румъния, след като Висшият съвет за национална отбрана (CSAT) и Парламентът одобриха временно увеличение на броя на американските войски и оборудване, разположени в страната. Самолетите тип KC-135 Stratotanker бяха разположени на летище Отопени в Букурещ, придружени от контингент от американски войници.

Пристигането беше обявено от румънския министър на отбраната Раду Мируца, който заяви пред Digi24, че самолетите не са носили оръжия или взривни вещества на борда и че Парламентът е ограничил броя им.

Крайнодесните опозиционни партии в Парламента се противопоставиха на увеличаването на американското военно присъствие в Румъния по време на дебатите в Парламента, твърдейки, че това ще направи страната мишена за ирански удари. Фигури като проруския екстремистки член на Европейския парламент Диана Сосоака твърдяха, че чрез одобрението Румъния се е превърнала в „агресор“ в конфликта между САЩ и Иран.

Центристката коалиция на власт обаче поддържаше тезата, че Румъния е просто надежден партньор за Съединените щати. В замяна последните осигуряват на Румъния повишена сигурност.

Румъния ще бъде домакин на американски самолети за зареждане с гориво и военна техника, казва президентът след заседание на Съвета по отбрана

Според министъра на отбраната, цитиран от Digi24, „за да се възпира повече, трябва да се покаже способност, така че тези, които може да имат мрачни мисли за Румъния, да се замислят. Възпирането означава както военен персонал, така и военни технологии. Това е комбинация от броя на войниците и техническите възможности.“

Освен това, твърди той, Румъния не допринася пряко за войната в Иран, нито пък разполага с оръжия, които биха могли да ударят ислямската страна.

„По време на дискусиите със Съединените щати попитахме дали ще донесат оръжия и взривни вещества, а официалният отговор беше „не“. Следователно това е действие на Съединените щати, одобрено от парламента на Румъния, и е действие, което увеличава способността на Румъния за възпиране“, каза още Мируца.

Американски самолети за зареждане с гориво, системи за наблюдение и сателитно комуникационно оборудване ще бъдат временно разположени в Румъния, обяви президентът Никушор Дан след дискусии в CSAT в сряда, 11 март. Оборудването ще участва във войната в Иран. Според президента, разполагането ще се осъществи в рамките на стратегическото партньорство на Румъния със Съединените щати и в координация със съюзниците от НАТО.

Вече, в третата си седмица, войната в Иран доведе до повишаване на цените на горивата по целия свят, включително в Румъния. Цените се повишиха рязко, особено след като Иран започна да минира Ормузкия проток или да се опитва да атакува кораби, пресичащи го. В неотдавнашни изявления президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква съюзниците от НАТО, както и Китай, да помогнат за осигуряването на сигурността на пролива, според BBC.