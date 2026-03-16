Днес в 11.00ч. ДПС регистрира в РИК-Кърджали листата си с кандидати за народни представители в 9-ти МИР-Кърджали за предсрочните парламентарните избори на 19 април 2026 г.
Водач на листата е лидерът на ДПС Делян Пеевски. Както вечеп е известно, Пеевски е водач и на листата в Благоевград
ДПС винаги си поставя максимални цели на всяка предизборна кампания. Целта и сега е да бъдем първа политическа сила в региона и да спечелим всички 5 мандата от Кърджалийски избирателен район. Ще водим позитивна кампания като ще се опитаме и ще достигнем до сърцето на всеки един избирател в област Кърджали, коментира пред журналисти Ерол Мюмюн.
Листата в 9-ти МИР-Кърджали:
1.Делян Пеевски - Председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало
2.Ерол Мюмюн - кмет на община Кърджали и заместник председател на ДПС
3.Неджми Али - кмет на община Джебел и член на ЦОБ на ДПС
4.Шинаси Сюлейман - кмет на община Кирково
5.Байрам Байрам - народен представител
6.Айтен Сабри - народен представител
7.Сейфи Мехмедали - народен представител
8.Налян Сали - общински председател на МДПС-Кърджали
9.Енгин Идриз - областен председател на МДПС
10.Нихал Ибрям - ръководител сцена „Кадрие Лятифова“ и общински съветник
Делян Пеевски поведе и листата в Кърджали
16.03.2026
- "Сова Харис": Шест партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес
- И в Румъния кацнаха самолети цистерни на САЩ
- Делян Пеевски поведе и листата в Кърджали
- Безапелационна победа на женския отбор на СКТМ "Марек 76" в А група на Държавното първенство
- Шофьор на Хонда оцеля след удар в мантинела на АМ Струма, но се прости с колата заради наркотици
- Тръмп прогнозира лошо бъдеще за НАТО, ако страните не помогнат за Ормузкия проток
- Арестуваха печатар на дипломи и още куп документи
- НСИ отчете 0.4% инфлация за февруари
- Спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил докара ядове на петима
- "Сова Харис": Шест партии влизат в парламента, ако изборите бяха днес
- Делян Пеевски поведе и листата в Кърджали
- Арестуваха печатар на дипломи и още куп документи
- НСИ отчете 0.4% инфлация за февруари
- Днес Андрей Гюров внася жалба в КС срещу решението за Съвета за мир на Тръмп
- Парламентът задължи Гюров да ратифицира присъединяването на България към съвета за мир на Тръмп
- КЗК изиска данни от Лукойл за евентуална злоупотреба с господстващо положение
- ГДБОП арестува 18 служители във фирма за бързи кредити за изнудване, рекет и побоища
- Борисов: Надали Тръмп знае кой е Пеевски, но знае кой е Бойко Борисов