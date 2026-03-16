Делян Пеевски поведе и листата в Кърджали







Днес в 11.00ч. ДПС регистрира в РИК-Кърджали листата си с кандидати за народни представители в 9-ти МИР-Кърджали за предсрочните парламентарните избори на 19 април 2026 г.

Водач на листата е лидерът на ДПС Делян Пеевски. Както вечеп е известно, Пеевски е водач и на листата в Благоевград

ДПС винаги си поставя максимални цели на всяка предизборна кампания. Целта и сега е да бъдем първа политическа сила в региона и да спечелим всички 5 мандата от Кърджалийски избирателен район. Ще водим позитивна кампания като ще се опитаме и ще достигнем до сърцето на всеки един избирател в област Кърджали, коментира пред журналисти Ерол Мюмюн.

Листата в 9-ти МИР-Кърджали:

1.Делян Пеевски - Председател на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало

2.Ерол Мюмюн - кмет на община Кърджали и заместник председател на ДПС

3.Неджми Али - кмет на община Джебел и член на ЦОБ на ДПС

4.Шинаси Сюлейман - кмет на община Кирково

5.Байрам Байрам - народен представител

6.Айтен Сабри - народен представител

7.Сейфи Мехмедали - народен представител

8.Налян Сали - общински председател на МДПС-Кърджали

9.Енгин Идриз - областен председател на МДПС

10.Нихал Ибрям - ръководител сцена „Кадрие Лятифова“ и общински съветник