Безапелационна победа на женския отбор на СКТМ "Марек 76" в А група на Държавното първенство







Отново без загуба женския отбор на СКТМ”МАРЕК 76” в “А” група жени.

Дея Милтанова,Ваня Занева,Теа Томова и Никол Николова успяха да завършат без загуба и трети кръг от Държавното отборно първенство по тенис на маса “А” група жени. Момичетата продължават убедително да се представят ,като не допускат поражение от началото на сезона.

Резултатите от последния кръг:

СКТМ”Марек 76”- НСА(София) 4:1

СКТМ”Марек 76”-Марек-Дигеста(Дупница)4:1

СКТМ “Марек 76”- Стоянстрой (Пловдив)4:1

От друга страна и мъжкия отбор в “А”група постигна три победи и една загуба ,с което затвърди своята позиция в мъжкото първенство.

Отбор “А”мъже в състав:

Симеон Стоичков

Любомир Янакиев

Доротей Недков

Иван Иванов