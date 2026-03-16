Отново без загуба женския отбор на СКТМ”МАРЕК 76” в “А” група жени.
Дея Милтанова,Ваня Занева,Теа Томова и Никол Николова успяха да завършат без загуба и трети кръг от Държавното отборно първенство по тенис на маса “А” група жени. Момичетата продължават убедително да се представят ,като не допускат поражение от началото на сезона.
Резултатите от последния кръг:
СКТМ”Марек 76”- НСА(София) 4:1
СКТМ”Марек 76”-Марек-Дигеста(Дупница)4:1
СКТМ “Марек 76”- Стоянстрой (Пловдив)4:1
От друга страна и мъжкия отбор в “А”група постигна три победи и една загуба ,с което затвърди своята позиция в мъжкото първенство.
Отбор “А”мъже в състав:
Симеон Стоичков????
Любомир Янакиев????
Доротей Недков ????
Иван Иванов ????
Безапелационна победа на женския отбор на СКТМ "Марек 76" в А група на Държавното първенство
16.03.2026
Темите от "Дупница"
- Безапелационна победа на женския отбор на СКТМ "Марек 76" в А група на Държавното първенство
- Шофьор на Хонда оцеля след удар в мантинела на АМ Струма, но се прости с колата заради наркотици
- Спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил докара ядове на петима
- За 2 години дупничанин загубил 9 000 евро, инвестирал ги в онлайн платформи
- Силна листа за силен регион: „Възраждане“ представи кандидатите си за 10 МИР – Кюстендил
- Със заявка за силна и отговорна кампания: Христо Терзийски поведе листата на ГЕРБ-СДС в област Кюстендил
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- От днес: Премахват стара маркировка на АМ "Струма" край Дупница
- Седмичната прогноза: Слънчев и топъл понеделник, следващите дни ще бъдат дъждовни и с по-ниски температури