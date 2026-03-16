Шофьор на Хонда оцеля след удар в мантинела на АМ Струма, но се прости с колата заради наркотици





В края на миналата седмица 31-годишен водач на л.а. „Хонда“ е причинил леко ПТП на АМ „Струма“ – блъснал се е в мантинела. При произшествието няма пострадали, водачът е тестван с техническо средство за употреба на алкохол и наркотични вещества. Тестът е отчел положителен резултат за наличие на наркотично вещество. Водачът е дал кръв за анализ. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата