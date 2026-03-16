Тръмп прогнозира лошо бъдеще за НАТО, ако страните не помогнат за Ормузкия проток







Доналд Тръмп заяви, че би било „много лошо за бъдещето на НАТО“, ако съюзниците не помогнат за осигуряването на Ормузкия проток - критичен воден път за световния превоз на петрол

В интервю за Financial Times, президентът на САЩ казва, че очаква Китай да помогне за деблокирането на пролива и може да отложи срещата на върха с китайския лидер Си Дзинпин, ако това не стане

На борда на Air Force One, Тръмп също така казва, че разговаря с „около седем“ държави за „контролиране“ на пролива, добавяйки, че „ще запомни“, ако те не помогнат

Междувременно Израел казва, че е започнал „ограничени и целенасочени наземни операции“ срещу подкрепяната от Иран Хизбула в Южен Ливан

Съобщава се за тежки бомбардировки в Техеран, докато Иран и Хизбула са изстреляли ракети по Израел; Саудитска Арабия казва, че е свалила десетки дронове през нощта

Международното летище в Дубай, едно от най-натоварените в света, казва, че полетите постепенно ще се възобновят след „инцидент, свързан с дрон“