НСИ отчете 0.4% инфлация за февруари

През февруари 2026 г. спрямо предходния месец е регистрирано увеличение на цените в групите: „Информация и комуникация“ (1.3%), „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ (1.0%), „Услуги на ресторанти и хотели“ (0.8%) и „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ (0.7%). Намаление е регистрирано в групите: „Облекло и обувки“ (-1.9%) и „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ (-0.9%).

Индекс на потребителските цени (ИПЦ)

През февруари 2026 г. месечната инфлация е 0.4%, а годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 3.3%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 1.0%[1].

Средногодишната инфлация за периода март 2025 - февруари 2026 г. спрямо периода март 2024 - февруари 2025 г. е 4.5%.

Месечна инфлация

Според ИПЦ през февруари 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Информация и комуникация“ - увеличение с 1.3%;

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - увеличение с 1.0%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.8%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.7%;

„Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 0.5%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.4%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.3%;

„Образователни услуги“ - увеличение с 0.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - намаление с 1.9%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0.9%.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите „Застрахователни и финансови услуги“ и „Транспорт“.

През месец февруари 2026 г. са увеличени цените на следните хранителни продукти: пипер - с 36.0%, зеле - с 11.2%, листни зеленчуци - с 9.5%, краставици - със 7.9%, домати - с 6.2%, зелен лук и праз - с 4.9%, картофи - с 3.9%, пресни зеленчукови подправки - с 3.8%, кореноплодни зеленчуци (моркови и червено цвекло) - с 3.5%, цитрусови плодове - с 3.0%, зрял боб - с 2.4%, яйца - с 2.2%, хляб „Добруджа“ - с 1.7%, нискомаслено прясно мляко - с 1.7%, кисели млека - с 1.7%, кафе - с 1.3%, газирани напитки - с 1.1%, макаронени изделия - с 1.0%, ябълки - с 1.0%, шоколад и шоколадови изделия - с 1.0%, зрял лук - с 0.8%, минерална вода - с 0.8%, какао - с 0.7%, зрял чесън - с 0.6%, банани - с 0.5%, сол - с 0.4%, оцет - с 0.3%, плодови сокове - с 0.3%, извара - с 0.3%, бял хляб - с 0.2%, и други.

Намалени са цените на следните хранителни продукти: маргарин - с 2.3%, свинско месо - с 2.4%, млечни масла - с 2.2%, леща - с 1.7%, гъби - с 1.3%, чипс - 1.1%, малотрайни колбаси - с 1.0%, мляно месо (кайма) - с 1.0%, маслини - с 1.0%, захар - с 1.0%, пълномаслено прясно мляко - с 0.9%, кашкавал - с 0.8%, вина - с 0.8%, бира - с 0.8%, ориз - с 0.6%, трайни колбаси - с 0.6%, замразена риба - с 0.5%, брашно - с 0.4%, месо от домашни птици - с 0.4%, ракии - с 0.4%, сирене - с 0.3%, и други.

В групите на нехранителните стоки и услуги е регистрирано увеличение на цените при: цветя - с 5.4%, пелети - с 2.7%, централно газоснабдяване - с 2.2%, метан за ЛТС - с 2.2%, кина и театри - с 1.9%, бръснаро-фризьорски услуги и услуги за поддържане на добър външен вид - с 1.6%, цигари - с 1.5%, принадлежности за ЛТС - с 1.5%, хотели във ваканционни центрове и курорти - с 1.4%, услуги на ресторанти - с 0.9%, дърва за отопление - с 0.6%, дизелово гориво - с 0.5%, поддържане и ремонт на ЛТС - с 0.5%, моторни смазочни масла - с 0.4%, шофьорски курсове - с 0.4%, бензин А100Н - с 0.3%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания в страната - с 0.3%, въглища - с 0.2%, бензин А95Н - с 0.2%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 0.2%, и други.

При нехранителните стоки и услуги е регистрирано намаление на цените при: международни полети - с 11.4%, електрически уреди за лична хигиена и разкрасяване - с 5.6%, телевизори - с 4.9%, обувки - с 3.0%, климатици - с 3.0%, перални и сушилни машини - с 2.4%, хладилници - с 1.9%, готварски уреди - с 1.7%, съдомиялни машини - с 1.6%, облекло - с 1.4%, бойлери - с 1.4%, прахосмукачки - с 1.0%, козметични продукти - с 0.9%, продукти и препарати за почистване на дома - с 0.6%, материали за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.5%, продукти за лична хигиена - с 0.5%, гуми за автомобили и велосипеди - с 0.4%, и други.

Регистрирано е увеличение на цените на: лекарските услуги - с 1.6%, услугите на медицинските лаборатории - с 0.4%, стоматологичните услуги - с 0.3% и лекарствените продукти - с 0.3%.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2023 г.) е 11.1%, а за последните пет години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2021 г.) е 41.8%.

Окончателни данни за януари 2026 година

По окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация е 0.6% спрямо предходния месец, а годишната инфлация за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 3.5%[2].

Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ)

През февруари 2026 г. месечната инфлация е 0.2%, а годишната инфлация за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 2.1%. Инфлацията от началото на годината (февруари 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 0.8%[3].

Средногодишната инфлация за периода март 2025 - февруари 2026 г. спрямо периода март 2024 - февруари 2025 г. е 3.3%.

Месечна инфлация

Според ХИПЦ през февруари 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи:

„Алкохолни напитки, тютюневи изделия“- увеличение с 0.8%;

„Услуги на ресторанти и хотели“ - увеличение с 0.8%;

„Информация и комуникация“ - увеличение с 0.7%;

„Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - увеличение с 0.5%;

„Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - увеличение с 0.5%;

„Здравеопазване“ - увеличение с 0.4%;

„Развлечения, спорт и култура“ - увеличение с 0.4%;

„Образователни услуги“ - увеличение с 0.3%;

„Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - увеличение с 0.2%.

По-ниски са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи:

„Облекло и обувки“ - намаление с 1.7%;

„Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - намаление с 0.5%;

„Транспорт“ - намаление с 0.5%.

Без промяна остават цените на услугите в група „Застрахователни и финансови услуги“.

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ХИПЦ, за последните три години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2023 г.) е 9.8%, а за последните пет години (февруари 2026 г. спрямо февруари 2021 г.) е 35.3%.

Индекс на цените за малката кошница (ИЦМК)

През февруари 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.6%, а годишното изменение за февруари 2026 г. спрямо февруари 2025 г. е 2.9%[4].

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва:

хранителни продукти - увеличение с 1.3%;

услуги - увеличение с 0.1%;

нехранителни стоки - намаление с 0.2%.

Окончателни данни за януари 2026 година

По окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е 0.5%, а годишното изменение за януари 2026 г. спрямо януари 2025 г. е 2.9%[.



Методологични бележки

Съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2024/3159 от началото на 2026 г. НСИ прилага новата Европейска класификация на индивидуалното потребление по цели, версия 2, в съответствие с класификацията КОИКОП 2018 на Организация на обединените нации (ООН) при структурирането на ИПЦ, ХИПЦ и ИЦМК.

Съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2025/1182 от началото на 2026 г. беше сменена базисната година за ИПЦ, ХИПЦ и ИЦМК и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2025 година (www.nsi.bg).

Съгласно изискванията на Делегиран Регламент (ЕС) 2024/3159 от януари 2026 г. хазартните игри са включени в обхвата на ИПЦ и ХИПЦ като част от подгрупа „Услуги за развлечение“, група „Развлечения, спорт и култура“.

Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерват общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла. ХИПЦ се изчислява с тегла, представляващи относителните дялове по групи стоки на индивидуалното и колективното потребление на всички домакинства (включително институционалните и чуждестранните) на икономическата територия на страната. Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. При изчисляването му за 2026 г. за тегла се използват данни за крайните парични потребителски разходи на домакинствата (КППРД) - вътрешна концепция за 2024 г., които са преразгледани и актуализирани, за да бъдат представителни за 2025 година.

Индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) е измерител на средното относително изменение на цените на 100 социалнополезни и жизненонеобходими стоки и услуги. Теглата за изчисляване на този индекс представляват относителните дялове на паричните разходи на най-нискодоходните 20% от домакинствата. Източник на информацията за теглата е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. Този индекс в година t се изчислява с тегла от година t - 1.

Верижните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо предходния месец. Верижните индекси на потребителските цени са измерители на месечната инфлация.

12-месечните индекси на потребителските цени измерват изменението на цените през текущия месец спрямо същия месец на предходната година. 12-месечните индекси на потребителските цени са измерители на годишната инфлация.

Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината измерват изменението на цените през текущия месец спрямо декември на предходната година. Индексите на потребителските цени с натрупване от началото на годината са измерители на натрупаната инфлация от началото на годината. През декември всяка година 12-месечният индекс и индексът с натрупване от началото на годината са равни.

Средногодишните индекси на потребителските цени измерват средното изменение на цените за дванадесетте месеца на текущата година спрямо средното изменение на цените за дванадесетте месеца на предходната година. Средногодишните индекси на потребителските цени са измерители на средногодишната инфлация.

ИПЦ, както и ИЦМК за януари 2026 г. бяха обявени като предварителни, тъй като бяха изчислени с данни от изследването на домакинските бюджети за периода октомври 2024 - септември 2025 година. Окончателните данни за ИПЦ и ИЦМК за януари 2026 г., изчислени с годишните данни за теглата от изследването на домакинските бюджети за 2025 г., са обявени заедно с данните за февруари 2026 година.

Във връзка с членството на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. Националният статистически институт (НСИ) е задължен да произвежда и публикува експресни предварителни оценки (flash estimates) за инфлацията и индексите на потребителските цени. Това е валидно за всички държави членки на еврозоната. НСИ публикува на сайта си анотация за експресните предварителни оценки за инфлацията и индексите на потребителските цени, съгласно Календара за разпространение на статистическа информация.