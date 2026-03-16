Спецоперация срещу наркотиците в област Кюстендил докара ядове на петима





5 бързи полицейски производства за притежание на наркотични вещества са образувани в края на миналата седмица. Притежателите са установени в рамките на специализирана операция за противодействие на престъпленията, свързани с наркотици. В РУ Бобов дол е задържан непълнолетен младеж с цигара марихуана; в РУ Кюстендил е задържан 34-годишен мъж за притежание на амфетамин, опаковката е открита при проведени процесуални действия в жилището му, 30-годишен кюстендилец е задържан за притежание на канабис, открит в жилището му, 25-годишна кюстендилка е задържана за притежание на ХТС/MDMA, открита у нея при личен обиск, 39-годишен кюстендилец е задържан с опаковка кетамин; 21-годишен мъж е задържан в РУ Дупница за притежание на 2 цигари от канабис. Видът на наркотичните вещества е установен с полеви наркотест. За случаите е уведомена прокуратурата.