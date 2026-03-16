За 2 години дупничанин загубил 9 000 евро, инвестирал ги в онлайн платформи





В края на миналата седмица 64-годишен мъж от Дупница е заявил в местното районно управление, че за период от малко повече от 2 години е загубил 9 хил. евро, като е въведен от неизвестно лице в заблуждение да инвестира средства в 3 платформи. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата