Под звуците на валс: Турският производител Байкар предвстави нов дрон камикадзе





Под звуците на валс турският производител Байкар представи новия си дрон камикадзе.

Безпилотният летателен апарат (БЛА) K2 Kamikaze, разработен от Baykar в рамките на своята рентабилна стратегия за отбранителни решения, излезе на полето с тестове, демонстриращи неговата автономност, изкуствен интелект и възможности за формация. Оборудвана с усъвършенстван изкуствен интелект и алгоритми за автономност, платформата успешно завърши летателните тестове, проведени вчера и днес с пет самолета K2.

ИНТЕЛИГЕНТНА АВТОНОМНОСТ НА РОЯКА

Пет безпилотни летателни апарата K2 Kamikaze, излетяли от Центъра за летателна подготовка и тестове в Кешан, успешно изпълниха полети във формация „десен ешелон“, „линия“ и „V“ по време на многобройни тестове, проведени над Сароския залив в продължение на два дни. В тестовите сценарии платформите K2 използваха своя изкуствен интелект, сензори и софтуер, за да определят позицията си спрямо другите самолети в рояка, поддържайки мястото си във формацията без грешка и успешно изпълнявайки всички възложени задачи. Безпилотният летателен апарат K2 Kamikaze е способен успешно да изпълнява и различни други конфигурации, включително формациите „Туран“ и „стена“.

СИНЕРГИЯ НА РОЯКА, ПОДПОМАГАНА С ИИ

Безпилотният летателен апарат K2 Kamikaze, работещ със синергия на рояка, подпомогната от ИИ, въвежда нов подход към категорията „разходни“. Следващата стъпка в процеса на научноизследователска и развойна дейност предвижда да се реализират версии на платформата, които могат да се върнат в базата след изстрелване на боеприпасите си по целта, предлагайки възможност за повторна употреба.

РЕНТАБИЛНО ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД

Проектът има за цел да разработи платформи с високо въздействие, които могат да бъдат масово произвеждани на ниска цена, като се минимизира използването на скъпи боеприпаси. Този подход е насочен към рентабилно неутрализиране на критичните цели на противника.

НЕПРЕКЪСНАТА МИСИЯ СРЕЩУ ЕЛЕКТРОННА ВОЙНА

Навигационната архитектура на безпилотния летателен апарат K2 Kamikaze е проектирана да работи в среда на електронна война, където глобалните навигационни спътникови системи (GNSS) отсъстват или са подложени на силно заглушаване. Платформата е способна да оценява позицията си чрез визуално сканиране на характеристиките на терена чрез своята карданна камера и системата от камери с нощно виждане, разположена от долната страна на фюзелажа. В резултат на това, безпилотният летателен апарат K2 Kamikaze може да осъществява непрекъсната навигация, използвайки възможността си за визуално сканиране, и да се придвижва автономно към целта си дори в среда, напълно лишена от GNSS сигнали.

ВИЗУАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ И ПРЕЦИЗЕН УДАР

Системата от камери с карданно окачване EO/IR на борда осигурява на платформата възможности за разузнаване и наблюдение, като същевременно ѝ позволява да локализира цели с прецизна точност чрез функцията си за визуално заключване. Платформата допълнително разполага с възможност за прецизен удар, базиран на координати. Нейната сателитна връзка за данни в рамките на линията на видимост (LOS) и отвъд линията на видимост (BLOS) допълнително увеличава оперативната гъвкавост.

НАЙ-ГОЛЕМИЯТ БЛА КАМИКАДЗЕ В СВОЯ КЛАС

Платформата камикадзе в своя клас, БЛА K2 Kamikaze, осигурява логистична гъвкавост на място чрез възможността си за излитане от къса писта и голям капацитет за кацане. С максимално тегло при излитане от 800 кг, платформата се отличава от своите конкуренти със способността си да носи бойна глава от 200 кг, осигуряваща висока разрушителна мощ. Нейният обхват над 2000 километра, скоростта над 200 км/ч и издръжливостта над 13 часа позволяват на платформата да изпълнява стратегически мисии на дълги разстояния.

ШАМПИОН ПО ИЗНОС

Baykar, която е реализирала всички свои проекти изцяло със собствени ресурси от търговския обект, продължи да бъде най-големият износител в света в сегмента на безпилотните летателни апарати през 2025 г. След като запази лидерството си на световния пазар на безпилотни летателни апарати през последните три години, Baykar счупи собствения си рекорд с обем на износа от 2,2 милиарда долара през 2025 г. С 90% от приходите си през последните години, идващи от износ, Baykar се превърна в движещата сила на високотехнологичния износ на Турция.

BAYKAR — НАЙ-ГОЛЯМАТА КОМПАНИЯ ЗА БЛА В СВЕТА

След като се класира сред 10-те най-големи износители във всички сектори в Турция през 2023 и 2024 г. и получи наградата „Шампион по износ“, Baykar беше лидер в износа в отбранителния и аерокосмическия сектор през 2021, 2022, 2023 и 2024 г. според данни на Агенцията за отбранителна промишленост (SSB) и Асамблеята на турските износители (TIM). През 2023 г. само Baykar е представлявал една трета от общия износ на сектора; през 2024 г. той отново самостоятелно е осъществил една четвърт от общия износ на отбранителния и аерокосмическия сектор, позиционирайки Турция като лидер на световния пазар за износ на безпилотни летателни апарати. Baykar, най-голямата компания за безпилотни летателни апарати в света, е подписала споразумения за износ с общо 37 държави - 36 за Bayraktar TB2 UCAV.