Дрон удари резервоар за гориво до международното летище в Дубай





Дронове причиниха пожар близо до международното летище в Дубай, информира "Ройтерс".

Властите овладяха огъня, но той наложи временно спиране на полетите. Няма данни за пострадали.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран причини смущения в световната авиация - полети са отменяни, пренасрочвани и пренасочвани, тъй като по-голямата част от въздушното пространство в Близкия изток остава затворено поради опасения от атаки с ракети и дронове, а кризата покачва цените на горивата.

Атаките срещу инфраструктурата в Персийския залив продължават вече 12-и ден

Днешният инцидент е третият на летището в Дубай - един от най-натоварените международни туристически центрове в света, откакто Иран започна атаките си срещу страните от Персийския залив на 28 февруари. Техеран твърди, че ударите му са насочени към присъствието на САЩ в региона.

Обединените арабски емирства и страните от Персийския залив, както и Ирак, Йордания и Турция, са домакини на американски военни съоръжения, а Иран използва ракети и дронове, за да атакува граждански обекти, като летища, хотели и пристанища.

"Инцидент с дрон в близост до международното летище в Дубай засегна един от резервоарите за гориво", съобщи медийният офис в Дубай.

Трафикът по пътищата и тунелите с летището беше временно спрян, а авиокомпанията Emirates преустанови полетите с Дубай.

Някои полети бяха пренасочени към международното летище Ал Мактум. Властите обаче не уточниха кога очакват полетите да бъдат възобновени.