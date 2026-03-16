



„ Силна листа за силен регион: „Възраждане“ представи кандидатите си за 10 МИР – Кюстендил

ПП „Възраждане“ представи своята листа от кандидати за народни представители в 10 МИР – Кюстендил, екип от хора, доказали се в своите общини и активно работещи за каузата България.

Водач на листата е Димчо Димчев, който застава начело на отбора на „Възраждане“ в област Кюстендил.

„В тези избори влизаме под наслов „Свободен народ, независима България!". Това красноречиво говори за акцента, който ще поставим в тази кампания, която идва на фона на една много сложна геополитическа ситуация. „Възраждаме“ влизаме с претенциите на политическа сила, която от няколко години създава мостове и на запад и на изток, влизаме в тази кампания с претенциите на хора, които активно сме участвали във външната дипломация на страната и мислим, че наистина можем да доведем до промяна, която може да е в полза на България“, обяви водачът на листата Димчо Димчев.

В листата влизат още:

2️⃣ Мира Миркова – общински съветник в ОбС - Кюстендил

3️⃣ Мартин Маринков – председател на „Възраждане“ в Кюстендил

4️⃣ Виктор Мантарков – общински съветник в ОбС - Дупница

5️⃣ Теменужка Тодорова – секретар на структурата на „Възраждане“ в Сапарева баня

6️⃣ Марио Мутафчиев – Той е от Бобошево, живял и работил 32 години в Италия, експерт по бизнес развитие

7️⃣ Юлиян Атанасов – Той е от Невестино, бил е кандидат от листата на „Възраждане“ и кандидат за кмет на Община Невестино

8️⃣ Христо Стоичков – Той е от Дупница, един от главните дейци на „Възраждане“ - Дупница

Кандидатите на ПП „Възраждане“ са хора от региона, които познават проблемите на местните общности и са готови да работят за тяхното решаване.