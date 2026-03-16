Със заявка за силна и отговорна кампания: Христо Терзийски поведе листата на ГЕРБ-СДС в област Кюстендил





ГЕРБ - СДС официално регистрира в РИК листата си с кандидати за народни представители от област Кюстендил.

Ще проведем силна и отговорна кампания, в която ще предложим решения, стабилност и ясна посока за развитие – и за област Кюстендил, и за България. Листата отново съчетава млади, будни и перспективни лица и професионалисти с доказан опит.

За мен е чест и отговорност отново да съм водач на тази силна листа! Вярвам, че с вашата подкрепа ще успеем да постигнем убедителни резултати, които ще ни позволят да бъдем в основата на силно и стабилно управление след 19 април 2026 г.

Под номер две в листата е едно от най-разпознаваемите лица в община Дупница и региона - Радослава Чеканска. По образование е учител по математика и информатика. Има сериозен управленски опит зад гърба си, била е и народен представител, председател е на Фонд ФЛАГ.

Активен и целеустремен млад човек е под номер три. Това е Владислав Паунов от Кюстендил. Работи като юрист, има и икономическо образование.

Община Сапарева баня също е със силен представител - Елизабет Иванова. Млада майка, творческа личност и фотограф по професия. Тя също е с икономическо образование.

Пети е Денислав Данаилов от Бобов дол. Отново млад и целеустремен човек, хореограф, част от най-големия частен фолклорен ансамбъл в страната - “Българе”. Денислав е и общински съветник в Бобов дол и като такъв познава отлично проблемите на родното си място.

Номер шест е Марк Кюркчиев от Кюстендил. Поредното младо лице в листата. Студент специалност “Предприемачество” в УННС.

Седми е Богомил Костов от Дупница. Активен млад човек и доказан бейзболист, донесъл много медали и радост за дупничани. С богат административен опит.

Полина Милева от Кюстендил също е част от отбора на ГЕРБ - СДС. И тя е представител на младата генерация. Икономист по образование.

В ГЕРБ-СДС вярваме, че младите хора са основният двигател за развитието на страната и регионите ѝ. И това не е просто заявка, а доказан и последователен подход през годините. Не обещаваме неща, които не можем да постигнем – залагаме на прагматичност и реални резултати. Затова и толкова години получаваме доверието на хората. Няма да ви подведем и този път!