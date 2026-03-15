Окръжна прокуратура-София разследва смърт на млада жена след уголемяване на бюста с хиалурон от дупнишкия хирург д-р Борис Дашков

Окръжна прокуратура-София започна разследване по сигнали на близки на млада жена от София, според които тя е починала от усложнения след поставяне на хиалурон в гърдите от дупнишкия хирург д-Борис Дашков, чийто кабинет се намира в едно от крилата на частната болница.
От Окръжна прокуратура-София са възложили извършването на съответните действия от органите на реда, а именно- обиск в кабинета на доктор Дашков за наличието на медицинска документация, която задължително трябва да съпътства извършването на подобна интервенция.
Днес Линда бе погребана в София в гробищата на Бакърена фабрика, а за това информира една от нейните приятелки.
Има ли връзка с интервенцията и смъртта на младата жена, тепърва ще установява разследването, базирано на свидетелските показания, медицинска документация и резултатите от аутопсията.
Потърсихме д-р Борис Дашков, който обясни пред DenNews.bg, че засега ще се въздържи от коментар и ще излезе с официално изявление след приключване на разследването
Всъщност, оказва се, че този вид уголемяване на бюста е широко рекламирано в най-големите клиники у нас и сред най-известните пластични хирурзи като начин, по който бързо се постига ефекта на уголемен и стегнат бюст.
Ето и информацията за този вид естетична процедура, базирана именно на рекламите във въпросните клиники и от естетичните хирурзи у нас:
Поставянето на хиалуронова киселина (хиалуронови филъри) в гърдите е неоперативен метод за уголемяване и оформяне на бюста, който се извършва от специалист (пластичен хирург или дерматолог). Процедурата често се разглежда като алтернатива на пластичната хирургия със силиконови импланти, тъй като не изисква пълна упойка и скалпел.
Ето основните аспекти на процедурата:
1. Как се извършва процедурата?
Локална анестезия: Процедурата е минимално инвазивна и се извършва с местна упойка, което позволява на пациента да бъде в съзнание.
Инжектиране: Специални дермални филъри за тяло с голям размер на частиците се инжектират в гърдите. Те се поставят под жлезистата тъкан или под кожата, за да се увеличи обемът и да се подобри формата.
Времетраене: Процедурата обикновено трае между 30 и 40 минути, в зависимост от желаното количество филър.
Без разрези: Не се правят хирургични разрези, което означава, че няма белези.
2. Характеристики и резултати:
Ефект: Резултатите са незабавни – гърдите изглеждат по-стегнати и обемни веднага след процедурата.
Трайност: Хиалуроновата киселина е абсорбируем материал, поради което ефектът не е постоянен. Трайността обикновено е до 3 години, след което филърът се резорбира от тялото.
Количество: Максималното количество, което обикновено се препоръчва, е около 170-200 мл хиалуронова киселина за всяка гърда.
3. Предимства:
Неоперaтивен метод без нужда от болничен престой.
Минимален риск от усложнения в сравнение с имплантите.
Естествено усещане и вид на гърдите.
4. Подготовка и консултация:
Преди процедурата е задължителна консултация с пластичен хирург, за да се обсъдят очакванията и да се прецени дали методът е подходящ.
Забележка: Информацията е базирана на данни от български естетични клиники и специалисти.