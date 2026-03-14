Съботно-неделен хороскоп (14-15 март)





Овен

Силата на вашия чар е зависи до голяма степен от изтънчеността на речта ви. С няколко грациозни завъртания можете да спечелите нечие сърце.

Телец

Може да се окажете в центъра на много голямо внимание от страна на другите. В началото ще ви е приятно, но все пак ще е уморително.

Близнаци

Ще имате лукса да поемете някои рискове. Такова поведение ще бъде оправдано сега. Важното е да не се превръща в навик.

Рак

Хоризонтът над вас може да е облачен. Това има и своите предимства - със сигурност няма да слънчасате. Не драматизирайте.

Лъв

Най-накрая ще ви бъде дадена малко почивка. Можете да се отпуснете и да не се тревожите за нищо. Изберете приятна компания за вечерта.

Дева

Няма да имате нужда да показвате картите си. Ако искате да направите това доброволно - най-добре изчакайте, още не е дошло времето.

Везни

Търпението ви ще бъде подложено на изпитание. Осъществяването на събитието, което толкова очаквате, ще се забави. Фокусирайте се върху нещо монотонно.

Скорпион

Ако искате нещо ще трябва да си го осигурите сами. Не очаквайте от другите да отгатнат и изпълнят желанията ви.

Стрелец

Може да бъдете предизвикани да погледнете на нещата по различен начин. Най-вероятно няма да ви хареса, но все пак ще е полезен опит.

Козирог

Ако някой знае от какво наистина се нуждаете, това сте само вие и никой друг. Също така само от вас зависи дали ще го получите.

Водолей

Всички ще се борят за вниманието - от близки роднини до случайни познати. Някой явно ще трябва да бъде пренебрегнат, опитайте се да го направите тактично.

Риби

Ще трябва да промените решение, което сте взели наскоро. Обстоятелствата са се променили и действията ви е добре да бъдат коригирани.