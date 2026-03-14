Времето през уикенда само за разходки: Много слънце и типично пролетни температури





Днес преди обяд значителна ниска облачност, на места и мъгла ще има в Източна България; сутрешна мъгла ще има и по поречието на Дунав, както и на места в низините и котловините. През деня мъглите ще се разсеят, облачността ще се разкъса и ще намалее и над цялата страна ще е предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, в София – около 14°.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, на 2000 метра – около 1°.

Сутринта по Черноморието ще бъде почти тихо и на места ще има мъгла или ниска слоеста облачност, но мъглите бързо ще се разсеят, а облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 9° и 11°. Температурата на морската вода е 6°-9°. Вълнението на морето ще е 2 - 3 бала.

В неделя ще преобладава слънчево време. Вятърът ще е слаб от изток-североизток. Преди обяд в източните райони и на места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.