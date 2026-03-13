Парламентът задължи Гюров да ратифицира присъединяването на България към съвета за мир на Тръмп





Народното събрание задължи служебното правителство да внесе проект на закон за ратифициране на присъединяването на България, като държава основател, към Устава на Съвета за мира, създаден по инициатива на САЩ. Проектът на закон да бъде внесен в Народното събрание за ратификация, предвижда още решението. Гюров остро се противопостави, като заяви, че ще сезира Конституционния съд. Ето какво заяви той, както и министърът на външните работи Надежда Нейнски:

Политическите партии вече навлизат в ситуация на предизборна кампания и определени политици се опитват да търгуват националните интереси срещу своята позиция в списъка Магнитски. Но има много ясна практика на Конституционния съд, който казва, че Народното събрание не може да вменява действия на служебното правителство. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров на брифинг в отговор на журналистически въпрос относно намерението Министерският съвет да бъде задължен да внесе закон за ратифициране на българското участие в Борда за мир. Предложението за ратификация е изцяло в правомощията на служебното правителство, категоричен беше Гюров и изтъкна готовността да бъде сезиран Конституционния съд.

Министърът на външните работи Надежда Нейнски направи ясно разграничение между всеобхватния план за мир на президента Тръмп за Газа, по отношение на който Николай Младенов има изключителна роля и разширената версия на Борда за мир. Ние имаме нашите големи резерви, както и почти всички държави в Европейския съюз по отношение на правния статут на разширената версия, която вече отива отвъд Газа, посочи Нейнски. По думите й именно това би била причината да се иска становище от Конституционния съд, ако се приеме решение в Народното събрание. Според външния министър е необходимо да се изясни дали текстовете на Устава не влизат в противоречие с българската конституция и със законите в страната. Това са всъщност резервите и на по-голямата част от европейските държави, припомни министър Нейнски.

