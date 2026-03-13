ГДБОП арестува 18 служители във фирма за бързи кредити за изнудване, рекет и побоища





Служители на ГДБОП арестуваха 18 души, свързани в престъпна група за рекет спрямо клиенти на дружество за бързи кредити.

В хода на разследването, продължило близо година, са документирани методите, с които служителите на кредитната къща са действали към длъжници, включващи насилие, изнудване, заплахи за живота, отвличане, причиняване на леки и средни телесни повреди.

Установени са потърпевши от действията им граждани с физически и психически травми след проявена брутална жестокост и гаври – със счупени ребра, фрактура на черепа, пребивани, отвличани или принуждавани да извършват имотни сделки против волята им.

Специализираната операция е проведена на 11 март 2026 г. под надзора на Софийската градска прокуратура по досъдебно производство за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3, във връзка с чл. 213а и чл. 214 НК.

При полицейската акция на територията на столицата са извършени 45 действия по разследването – лични обиски, претърсвания на жилища, офиси и превозни средства.

Иззети са близо 30 електронни устройства, над 15000 евро в брой и множество вещи, сред които палки, боксове, спрейове, белезници, ножове, бухалки, както и множество документи, имащи отношение към разследването.

Обезпечени са трезори, ползвани от задържаните. Разпитани са свидетели.

В качеството на обвиняеми са привлечени 8 от арестуваните. С прокурорско постановление задържането им е продължено на до 72 часа.