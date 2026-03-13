Кметът на Дупница Първан Дангов проведе консултации с партиите за местата в СИК-овете





Кметът на Дупница Първан Дангов и главният секретар на Общинската администрация Зорница Трифонова присъстваха на консултациитe с парламентарно представените партии и коалиции в 51-вото Народно събрание.

Бяха обсъдени предложенията на представителите за председатели, заместник-председатели, секретари и членове на секционните избирателни комисии на територията на общината за произвеждането на предсрочните избори за народни представители на 19 април.

Разгледани бяха и въпроси, свързани с подготовката на членовете на СИК за изборния процес и спазването на конкретни законови изисквания.

Преди да започнат консултациите бе извършена проверка на документите, легитимиращи участниците от представители на Общинската администрация, ангажирани с подготовката и организацията на изборния процес.

„От страна на администрацията сме се погрижили за техническото обезпечаване на консултациите. Постарали сме да осигурим всичко необходимо, за да създадем наистина една много добра чисто техническа организация за улеснение на партиите и коалициите. Така този процес ще може да премине по-лесно и без усложнения“, подчерта кметът Първан Дангов.

Беше подсигурен голям екран, разположен в центъра на Кръглата зала в сградата на Общинската администрация. Благодарение на инж. Марин Михалков, там в реално време се отразяваха всички предложения, направени от представителите на парламентарно представените партии относно разпределението по секции на председателите, заместник-председателите и членовете на секционните избирателни комисии.

След приключване на консултациите беше изготвен и подписан протокол, който ще бъде изпратен до Районната избирателна комисия. Предстои местните партийни структури да подадат имената на хората, които ще влязат в секционните избирателни комисии.