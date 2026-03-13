Чакаме нови 8 медицински хеликоптера, но все още нямаме бази за тях







Съществува реален риск България да загуби близо 80 млн. евро от инвестицията по Плана за възстановяване и устойчивост за изграждане на система за Спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS). Това заяви министърът на здравеопазването доц. Михаил Околийски на пресконференция, на която присъстваха и заместник-министрите проф. Антония Димова, д-р Петър Грибнев и г-н Владимир Афенлиев.

Проектът предвижда доставка на осем медицински хеликоптера и изграждане на шест постоянни оперативни бази. Към момента пет от машините вече са доставени и работят от временни бази и хангари, а до средата на годината се очаква да пристигнат и останалите три.

Въпреки това строителството на постоянните бази все още не е започнало. Анализ на ситуацията показва, че за част от тях няма издадени разрешения за строеж, а на едно от местата дори не е изчистен въпросът със собствеността на терена. Това прави невъзможно реализирането им в сроковете по Плана за възстановяване и устойчивост и поставя под риск цялата инвестиция.

„Ще изготвим предложение до Европейската комисия базите да бъдат изведени от Плана за възстановяване и устойчивост и да се реализират с държавно финансиране. Паралелно с това ще направим нов план-график с ясни срокове за тяхното изграждане”, заяви министър Околийски.

По думите му предстои да бъде свикан и Експертният съвет по медицинска дейност в областта на авиационната медицина и спешната помощ по въздуха, който да обсъди актуализиране на действащия стандарт.