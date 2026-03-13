21-годишен заплашил с оръжие, упоил и изнасилил в хижа 13-годишно момиче





По досъдебно производство на Окръжна прокуратура-София са събрани доказателства за виновността на 21-годишния В.М. в извършването на престъпления спрямо малолетно лице.

В хода на разследването е установено, че В.М. се познавал с 13-годишно момиче, живеел известно време в дома му и имал преки наблюдения върху начина му на живот и навиците му.

На 20.12.2025 г. той го отвлякъл, като е бил въоръжен. Същият ден, в хижа в района на с. Челопеч, В.М. се съвкупил с 13-годишно момиче, като го е привел в безпомощно състояние, а именно упоил.

По делото са налице доказателства, че след случилото се той отправял заплахи към семейството на пострадалата.

За извършените престъпни деяния В.М. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Окръжна прокуратура-София внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.