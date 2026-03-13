Правосъдният министър: Прокуратуата проверява неудобни министри по поръчка на Пеевски

Прокуратурата (ще) проверява неудобните на собствените си ръководители и Делян Пеевски министри по заръка на последния. Това написа в профила си във Фейсбук министърът на правосъдието Андрей Янкулов.
Основните, стари и нови, политически фактори (с малки изключения) избягват да видят слона в стаята на правосъдието: липсата на законност, професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система.
На пленарния състав и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет им се наложи да докажат пред очите на всички в две напоителни заседания, че се намират в обичайното си състояние, а не във форсмажор.
Това прилича ли ви на "прегрупирането" през 2023 г.?
Ситуацията е различна.
Този контекст е важен, за да си дадем сметка за автентичността на гласа на хората отвътре, които сега рушат Стената на мълчанието на неизвестна за тях цена.
Без професионална и обществена подкрепа за тях нищо не може да се случи.
Прокуратурата (ще) проверява неудобните на собствените си ръководители и Делян Пеевски министри по заръка на последния. Това написа в профила си във Фейсбук министърът на правосъдието Андрей Янкулов.
