Правосъдният министър: Прокуратуата проверява неудобни министри по поръчка на Пеевски





Прокуратурата (ще) проверява неудобните на собствените си ръководители и Делян Пеевски министри по заръка на последния. Това написа в профила си във Фейсбук министърът на правосъдието Андрей Янкулов.

Основните, стари и нови, политически фактори (с малки изключения) избягват да видят слона в стаята на правосъдието: липсата на законност, професионална и обществена легитимност на фактическия главен прокурор, а оттам и на цялата съдебна система.

На пленарния състав и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет им се наложи да докажат пред очите на всички в две напоителни заседания, че се намират в обичайното си състояние, а не във форсмажор.

Това прилича ли ви на "прегрупирането" през 2023 г.?

Ситуацията е различна.

Този контекст е важен, за да си дадем сметка за автентичността на гласа на хората отвътре, които сега рушат Стената на мълчанието на неизвестна за тях цена.

Без професионална и обществена подкрепа за тях нищо не може да се случи.