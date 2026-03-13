



Нека помогнем на Ники за детство без болка и ограничения

Ники е усмихнато дете, което всеки ден се бори с последствията от тежко увреждане на нервите на дясната ръка. За него много от обикновените детски движения са трудни. Лекарите дават надежда, че състоянието му може да се подобри чрез специализирана операция и последващо лечение в клиника в Турция. За да се осъществи тази важна стъпка, са необходими 35 664 евро – сума, която семейството му няма възможност да осигури само.

Тежкото начало и дългият път на лечение



Животът на Ники започва с тежко изпитание. Той се ражда със задушаване и без собствено дишане, което налага продължителен престой в кувьоз. Лекарите установяват сериозно увреждане – тотална пареза на плексус брахиалис, известна още като акушерска парализа на дясната ръка, както и засягане на нервите, които управляват дясното му око

Семейството започва рехабилитации в България, но без значителен резултат. През март 2022 година родителите се обръщат към специалист неврохирург в Турция. Ники преминава през операция и дълга рехабилитаци. Днес той вече може да движи ръчичката си в рамото и лакътя и частично да я използва.

Нов шанс чрез следваща операция



Въпреки постигнатия напредък, травмите са тежки и лечението трябва да продължи. В момента Ники все още не може да използва пълноценно пръстите на дясната си ръка. Според лекарите в Турция е необходима нова хирургична интервенция, която може да подобри значително функцията на ръката и да даде възможност на детето да я използва напълно в ежедневието си. За да стане това възможно, семейството се нуждае от финансова подкрепа за покриване на разходите по последващото лечение.

Ники е малък герой, който вече е преминал през повече изпитания, отколкото повечето хора за цял живот.

Нека помогнем на Ники да направи следващата крачка към едно по-свободно, независимо и щастливо детство.