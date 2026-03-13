До 15 години затвор за сексуално посегателство над деца до 10 години





Народното събрание прие на първо четене промени в Наказателния кодекс, които предвиждат по-високи наказания за сексуални посегателства срещу деца. Измененията предвиждат криминализиране на изхвърлянето на битови и строителни отпадъци на нерегламентирани места и се определя, че давността за преследване за престъпление по отношение на малолетно или непълнолетно лице започва да тече от навършване на пълнолетие.

Промените в Наказателния кодекс предвиждат разпространяването на порнографски материали да се наказва с лишаване от свобода от една до пет години, вместо досегашното наказание до една година, а глобата от 1000 до 3000 лв. да се увеличи на от 1000 до 10 000 лв.

Текстовете предвиждат до 15 години затвор за лице, извършило сексуални престъпления срещу деца до 10-годишна възраст. Освен това, давността за преследване на престъпления ще започва да тече едва след навършване на пълнолетие на жертвите. Така те ще могат лично да сезират компетентните органи.

Георги Георгиев от ГЕРБ посочи, че сигналите за сексуални посегателства срещу деца са близо 700 за периода януари 2023 - юни 2025 г., като значителна част от жертвите са малолетни. По думите му около 80% от случаите са свързани с блудство, а много от престъпленията изобщо не стигат до съд, тъй като жертвите често не подават сигнали поради срам или страх.

Депутатът от „ДПС-Ново начало“ Хамид Хамид заяви, че предвидените наказания са твърде либерални спрямо тежестта на подобни престъпления в днешното общество.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ подчерта, че извършителите трябва да понесат пълна отговорност и обществото не бива да допуска подобни лица да се разхождат на свобода. Тя отбеляза, че обществената чувствителност по темата е особено засилена след случая „Петрохан - Околчица“.

Владимир Георгиев от БСП също заяви подкрепа за мерките, като посочи, че обществото очаква категорични действия срещу подобни престъпления.