Европейският съд: Недопускането на промяна на половата идентичност от българския съд противоречи на правото на ЕС





Съдът на ЕС постановява по български случай: Недопускането на промяна на половата идентичност противоречи на правото на ЕС

Законодателство на държава членка на Европейския съюз, което не позволява промяна на данните за пола на един от нейните граждани, упражнил правото си на свободно движение, противоречи на правото на ЕС, заяви Съдът на ЕС на 12 март, постановявайки решение по делото на български гражданин.

Делото е свързано с български гражданин, регистриран по рождение като мъж, с име, личен идентификационен номер и документи за самоличност, съответстващи на този пол.

В момента тя живее в Италия, където е започнала хормонална терапия, и сега се представя като жена.

Тя е завела дело пред българските съдилища, с което иска да бъде обявена за жена и да бъдат променени данните за гражданското ѝ състояние в акта ѝ за раждане.

Въпреки медицинските становища и правните оценки, потвърждаващи заявената полова идентичност, искането ѝ е отхвърлено.

Според българското национално законодателство, както е тълкувано от пленарната асамблея на гражданските колегии на Върховния касационен съд на България, терминът „пол“ трябва да се разбира в биологичния му смисъл, с изключение на всякакво изменение на данните, свързани с пола, името и идентификационния номер.

Според законодателството, общественият интерес, основан на моралните и/или религиозните ценности на българското общество, следователно има предимство пред интересите на транссексуалните лица.

Разглеждайки спора, Върховният касационен съд на България има съмнения относно съвместимостта на това законодателство с правото на ЕС и е отнесъл въпроса до Съда на ЕС.

В решението си Съдът постановява, че правото на ЕС не допуска законодателство на държава членка на ЕС, което не позволява изменение на данните за пола в регистрите за гражданско състояние на неин гражданин, който е упражнил правото си да се движи и пребивава свободно в друга държава членка.

Съдът на ЕС подчертава преди всичко, че макар издаването на документи за самоличност да е от компетентността на държавите членки, те трябва да упражняват тази компетентност в съответствие с правото на ЕС.

В тази връзка Съдът отбелязва, че несъответствието между действителната полова идентичност на дадено лице и данните за пола, посочени в личната му карта, е такова, че да възпрепятства упражняването на правото му на свободно движение.

Подобно несъответствие може в много ежедневни ситуации – по-специално по време на проверки на самоличността или презгранични пътувания или по професионални причини – да задължи това лице да разсее съмненията относно своята самоличност или автентичността на официалните си документи.

Тази ситуация поражда значителни неудобства, постанови Съдът.

Ограничение на свободата на движение обаче може да бъде приемливо само ако се основава на обективни съображения от обществен интерес и е в съответствие с принципа на пропорционалност в съответствие с правото на ЕС и основните права, гарантирани от Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално правото на зачитане на личния живот.

Това право защитава половата идентичност и задължава държавите членки да осигурят ясни, достъпни и ефективни процедури за нейното правно признаване.

Освен това Съдът постановява, че правото на ЕС не допуска съд да бъде обвързан от тълкуването на конституционния си съд, когато това тълкуване възпрепятства прилагането на правото на ЕС, както е тълкувано от Съда.