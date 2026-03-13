Молитвата на светите места в Йерусалим е „временно преустановена“ след ракетни удари от Иран





Молитвата на светите места в Йерусалим е „временно преустановена“ в резултат на ирански ракетни заплахи, съобщи по-рано израелското външно министерство.

В изявление се казва: „Една от тях е ударила на няколкостотин метра от Стария град, Западната стена, джамията Ал-Акса и Църквата на Гроба Господен.“

В резултат на това външното министерство заяви, че молитвата на „всички свети места“ е временно преустановена, за да се защити животът и да се запази безопасността на поклонниците.

Някои от най-значимите места за поклонение, свързани с еврейската, мюсюлманската и християнската вяра, се намират в града.