



САЩ разрешиха на държави да купуват санкциониран руски петрол, като в момента се товарят кораби в морето, в опит да се ограничи икономическото въздействие на войната между САЩ и Израел с Иран.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент заяви, че това е временна мярка за „насърчаване на стабилността на световните енергийни пазари“ по време на войната. Разрешението ще продължи до 11 април.

„Тази тясно фокусирана, краткосрочна мярка се прилага само за петрол, който вече е в транзит, и няма да осигури значителна финансова полза за руското правителство“, каза Бесент.

Атаките срещу кораби и енергийна инфраструктура в Персийския залив и ефективното затваряне на жизненоважния воден път Ормузкия проток разтърсиха световните енергийни пазари.

Цените на петрола се покачиха отново над 100 долара за барел в четвъртък, а фондовите пазари паднаха, след като още три товарни кораба бяха ударени в Персийския залив, а новият върховен лидер на Иран обеща да продължи да блокира пролива.

Около една пета от световния петрол обикновено преминава през тесния воден път.

Цените на петрола бяха като цяло стабилни в петъчната сутрешна търговия в Азия, като суровият петрол Brent поевтиня с 0,2% до 100,29 долара (75,09 британски лири) за барел, докато петролът, търгуван в САЩ, поевтиня с 0,3% до 95,41 долара.

Скокът в цените на енергията тази седмица доведе до действия от страна на властите за справяне с проблема.

В сряда Международната агенция по енергетика (МАЕ) заяви, че ще пусне рекордните 400 милиона барела петрол.

Правителствата в Азия, които са основни купувачи на петрол от Персийския залив, обявиха редица мерки през последните дни.

Филипините например получават около 95% от суровия си петрол от Близкия изток. Президентът на страната каза на държавните служители да преминат на четиридневна работна седмица, за да пестят гориво.

Междувременно Япония, Южна Корея и Тайланд обявиха ограничения на цените на бензина.

„Временното увеличение на цените на петрола е краткосрочно и временно смущение, което ще доведе до огромна полза за нашата нация и икономика в дългосрочен план“, каза Бесент.

По-рано той заяви, че правителството на САЩ ще започне да ескортира кораби през Ормузкия проток „веднага щом това стане военно възможно“.

Възможната необходимост от военен ескорт „винаги е била в нашето планиране“, каза той пред Sky News.

На въпрос дали това може да започне в следващите дни, Бесент каза: „Веднага щом е възможно да се осигури безопасно преминаване, ще го направим“.