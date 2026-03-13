Актуалната пътна обстановка по информация на АПИ





Информация за състоянието на републиканските пътища към 06:30 часа



МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -6°С до +8°С.

Времето над страната е ясно.

Пътните настилки са предимно сухи, на места е възможно заледяване. Обработени и проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

· Област Монтана: Видимостта е ограничена до 50-100 метра в районите на Лом, Вълчедръм и Пишурка.

· Област Велико Търново: На места видимостта е намалена до 50-100 метра.

· Област Плевен: Намалена видимост до 70 метра в района на ОП Любеново.

· Област Ямбол: Намалена видимост до 70 метра поради мъгла.

· Област Враца.

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2026 г.;

Област Сливен:

Движение с повишено внимание от км 229+289 до км 273+354 и в двете посоки поради подмяна на оградна мрежа.Ограничава се аварийната лента.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 13.03.2026 г.;

Движение с повишено внимание от км 260+000 до км 272+000 посока ляво София поради почистване на облицовани окопи.Ограничава се аварийната лента.Участъците са сигнализирани с пътни знаци. Срок до 13.03.2026 г.;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 335+410 до 350+600 / дясно платно / в посока Бургас е ограничено поради ремонтни дейности на пътното платно. Движението се осъществява двупосочно в платното посока София /ляво платно/ и ограничение на скороста до 70 км/ч. Срок до 16.06.2026 г.;

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 1+240 до км 8+500 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 90 км/ч, а МПС над 12 т се движат само в аварийната лента, с цел повишаване на безопасността на движение през зимните месеци, поради незадоволителното състояние на настилката. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.05.2026 г.

Движението от км 34+600 до км 34+100 посока София се осъществява с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на път I-1 при км 210+200. Ограничена е външната активна лента, като движението се извършва в активната и изпреварващата лента. Срок до 13.03.2026 г.;

Движението от км 39+372 до км 42+680 на АМ „Хемус“, в района на пътен тунел „Топли дол“, се осъществява с временна организация на движението, при която в лявата тунелна тръба са осигурени две ленти за движение в посока София, а в дясната тунелна тръба движението се извършва двупосочно – по една лента за посока София и една лента за посока Варна, като при необходимост и в аварийни ситуации ще се въвежда двупосочно движение в дясната тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Срок до 30.04.2026 г.;

Движението в тунел „Топли дол“ посока Варна се осъществява в една лента поради почистване на пътни знаци. Последователно се ограничава активна или изпреварваща лента, като движението се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 22:00 ч. на 12.03.2026 г. до 02:00 ч. на 13.03.2026 г.;

Движението в тунел „Топли дол“ посока София се осъществява в една лента поради почистване на пътни знаци. Последователно се ограничава активна или изпреварваща лента, като движението се осъществява в свободната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок от 00:00 ч. до 04:00 ч. на 13.03.2026 г.

Област Ловеч:

Въведена е временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню Джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 в лявото платно. Срок до 02.11.2027 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза" - п.в. „Дерманци" от км 87+800 до км 98+150 е ограничено за МПС над 12,5 т. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 02.11.2027 г.;

Област Шумен:

Движението от км 338+580 до км 350+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради събиране и натоварване на битови отпадъци. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 13.03.2026 г.;

Област Варна:

Движението в участъка п.в. „Ветрино“ – п.в. „Млада Гвардия“ от км 385+500 до км 381+300 посока Шумен се осъществява с повишено внимание поради неравности на пътното платно. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничение на скоростт до 100 км/ч. Срок до 30.04.2026 г.;

АМ „Струма“:

Област Перник:

Движението в участъка при км 13+100 се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.03.2026 г.;

Движението в участъка при км 19+600 посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси. Затворена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.03.2026 г.;

Движението в участъка от км 16+000 до км 18+000 в посока София се осъществява с повишено внимание поради аварийни дейности за почистване на откоси в часовия диапазон от 10:00 до 16:00 часа. Затворена за движение е външната активна лента, като движението се осъществява в изпреварващата и активната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 18.03.2026 г.;

Област Кюстендил:

Движението при км 58+650 посока София се осъществява в една лента поради ремонт на дилатациона фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.03.2026 г.;

АМ „Марица“: няма въведени ограничения.

АМ „Черно море“: няма въведени ограничения.

АМ „Европа“: няма въведени ограничения.